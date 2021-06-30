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В Україну не пустили російського телеведучого Кучеру з посвідкою на проживання

Прикордонники з'ясували, що чоловік незаконно відвідував окупований Крим.

В Україну не пустили російського телеведучого Кучеру з посвідкою на проживання
Фото: dpsu.gov.ua

На пункті пропуску аеропорту "Жуляни" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" прийняли рішення про заборону в'їзду в Україну російському актору та телеведучому.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що росіянин 1974 року народження прибув в Україну, маючи посвідку на проживання. Однак, прикордонники встановили, що чоловік незаконно відвідував окупований Росією Крим.

"Сьогодні іноземець, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України, залишав Україну рейсом «Київ-Варшава». Після оформлення його на виліт, прикордонники на три роки заборонили порушнику в’їзд на територію нашої держави, згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»", - повідомили в ДПСУ.

Також Держприкордонслужба готує лист до підрозділу Державної міграційної служби з ініціативою анулювати посвідку, що дає чоловіку право на тимчасове проживання в Україні.

В ДПСУ не називають прізвище телеведучого, однак, за повідомленням ЗМІ, це - Оскар Кучера.

Нагадаємо, раніше в Україну не пустили російську акторку, яка незаконно перебувала у Криму.

24 червня Міністерство культури за поданням СБУ включило російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, через його підтримку окупації Криму Росією. Йому було заборонено в'їзд в країну. 27 червня Мінкультури знову ж за зверненням СБУ виключило Кіркорова з цього списку.

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