Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
По всій Україні оголосили штормове попередження
По всій Україні оголосили штормове попередження
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
ГоловнаСуспільствоПодії

Російський підводний човен почав навчання у Чорному морі на тлі Sea Breeze

Напередодні російські військові провели в Криму випробування систем ПВО.

Російський підводний човен почав навчання у Чорному морі на тлі Sea Breeze

Російський дизельний підводний човен "Колпіно", який може застосовувати крилаті ракети "Калібр", вийшов на навчання в Чорне море на тлі міжнародних військових маневрів Sea Breeze, в яких беруть участь США, інші члени НАТО і їхні партнери.

Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на  пресслужбу Чорноморського флоту РФ.

"Під час комплексного навчання підводники відпрацювали алгоритми дій з управління підводним човном при спливанні і зануренні у звичайному і екстреному варіантах, виконавши занурення на різні глибини з максимальною глибиною понад 200 метрів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що навчання пройшли "відповідно до плану бойової підготовки підводних сил флоту на одному з морських полігонів в акваторії Чорного моря".

Наступним етапом вдосконалення морського вишколу підводників стане глибоководне занурення з проведенням "покладки на ґрунт" (маневр, який застосовується з метою заощадження енергоресурсів підводного човна і досягнення максимальної прихованості, а також в ситуаціях, які змушують субмарину перебувати в зануреному положенні з відключеними двигунами, - ред).

Російські військові також повідомили, що в акваторії Чорного моря екіпажі вертольотів Ка-27 зі складу окремого змішаного авіаполку виконали практичні польоти з палуби патрульного корабля "Павло Державін".

Повідомляється, що було виконано "близько десяти злетів і посадок на палубу корабля".

Напередодні повідомляли, що російські військові провели в Криму випробування систем ПВО на тлі навчань See Breeze. У навчаннях брали участь близько 20 літаків і вертольотів, кілька дивізіонів комплексів ППО С-400 і "Панцир-С".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,

Читайте також