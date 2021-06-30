Російський підводний човен почав навчання у Чорному морі на тлі Sea Breeze

Російський дизельний підводний човен "Колпіно", який може застосовувати крилаті ракети "Калібр", вийшов на навчання в Чорне море на тлі міжнародних військових маневрів Sea Breeze, в яких беруть участь США, інші члени НАТО і їхні партнери.

Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на пресслужбу Чорноморського флоту РФ.

"Під час комплексного навчання підводники відпрацювали алгоритми дій з управління підводним човном при спливанні і зануренні у звичайному і екстреному варіантах, виконавши занурення на різні глибини з максимальною глибиною понад 200 метрів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що навчання пройшли "відповідно до плану бойової підготовки підводних сил флоту на одному з морських полігонів в акваторії Чорного моря".

Наступним етапом вдосконалення морського вишколу підводників стане глибоководне занурення з проведенням "покладки на ґрунт" (маневр, який застосовується з метою заощадження енергоресурсів підводного човна і досягнення максимальної прихованості, а також в ситуаціях, які змушують субмарину перебувати в зануреному положенні з відключеними двигунами, - ред).

Російські військові також повідомили, що в акваторії Чорного моря екіпажі вертольотів Ка-27 зі складу окремого змішаного авіаполку виконали практичні польоти з палуби патрульного корабля "Павло Державін".

Повідомляється, що було виконано "близько десяти злетів і посадок на палубу корабля".

Напередодні повідомляли, що російські військові провели в Криму випробування систем ПВО на тлі навчань See Breeze. У навчаннях брали участь близько 20 літаків і вертольотів, кілька дивізіонів комплексів ППО С-400 і "Панцир-С".