Гватемала попросила Росію повернути гроші за непоставлений "Спутнік V"

Гватемала ще на початку квітня заплатила 80 млн доларів за 8 млн доз російської вакцини "Спутнік V", але отримала лише 150 тисяч із них. Тепер уряд центральноамериканської країни просить Росію повернути гроші, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Очільниця міністерства охорони здоров'я Гватемали Амелія Флорес у вівторок, 29 червня, повідомила, що Гватемала дала Російському фонду прямих інвестицій, який відповідає за експорт вакцини, 20 днів на поставку обіцяних доз.

У відповідь представник РФПІ Олег Брянський пообіцяв, що цього і наступного тижня в Гватемалу прибудуть два літаки з вантажем вакцини для виконання контрактних зобов’язань.

Ще в березні президент Росії Володимир Путін говорив про підписання контрактів на виробництво 700 млн доз "Спутніка V" для інших країн. Але, як зазначає Reuters, Росія зуміла виготовити лише невелику кількість обіцяних доз, і виробництво "Спутніка" загалом сильно відстає від Pfizer чи AstraZeneca.

На проблеми з доставкою "Спутніка" раніше поскаржилась і Аргентина, де не вистачає мільйонів доз для завершення вакцинації тих, хто вже отримав перше щеплення. Там розглядають можливість замінити другий компонент "Спутніка" на британську AstraZeneca чи китайську CanSino.