«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
По всій Україні оголосили штормове попередження
По всій Україні оголосили штормове попередження
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
ГоловнаСвіт

Гватемала попросила Росію повернути гроші за непоставлений "Спутнік V"

РФ зриває закордонні контракти на постачання вакцини від ковіду.

Гватемала попросила Росію повернути гроші за непоставлений "Спутнік V"
Фото: EPA/UPG

Гватемала ще на початку квітня заплатила 80 млн доларів за 8 млн доз російської вакцини "Спутнік V", але отримала лише 150 тисяч із них. Тепер уряд центральноамериканської країни просить Росію повернути гроші, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Очільниця міністерства охорони здоров'я Гватемали Амелія Флорес у вівторок, 29 червня, повідомила, що Гватемала дала Російському фонду прямих інвестицій, який відповідає за експорт вакцини, 20 днів на поставку обіцяних доз.

У відповідь представник РФПІ Олег Брянський пообіцяв, що цього і наступного тижня в Гватемалу прибудуть два літаки з вантажем вакцини для виконання контрактних зобов’язань.

Ще в березні президент Росії Володимир Путін говорив про підписання контрактів на виробництво 700 млн доз "Спутніка V" для інших країн. Але, як зазначає Reuters, Росія зуміла виготовити лише невелику кількість обіцяних доз, і виробництво "Спутніка" загалом сильно відстає від Pfizer чи AstraZeneca.

На проблеми з доставкою "Спутніка" раніше поскаржилась і Аргентина, де не вистачає мільйонів доз для завершення вакцинації тих, хто вже отримав перше щеплення. Там розглядають можливість замінити другий компонент "Спутніка" на британську AstraZeneca чи китайську CanSino.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також