Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій за збиття "Боїнга" МАУ, - заступник голови МЗС

Дипломат зауважив, що не може назвати точну дату виплати компенсації, оскільки це залежить від багатьох факторів.

Виплати окремим сім’ям не позбавляють Іран від міжнародно-правової відповідальності за збиття пасажирського літака українського авіакомпанії МАУ у січні минулого року. Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій родинам загиблих.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає “Радіо Свобода”.

“Звертаючись до іранської сторони можу сказати, що виплати окремим сім’ям не позбавляють Іран від міжнародно-правової відповідальності. Уникнути виплати компенсацій Ірану не вдасться. Жодного прецеденту, коли б траплялася авіакатастрофа, але постраждалі не отримували компенсації, в світовій практиці не існує”, - сказав Єнін в інтерв'ю Радіо Фарда.

Він висловив впевненість, що та сума компенсацій, яка буде погоджена під час урядових переговорів, буде вища за суму, яку запропонувала іранська сторона.

Дипломат також зауважив, що не може назвати точну дату виплати компенсації, оскільки це залежить від багатьох факторів.

“Але з усією впевненістю можу сказати, що ніхто не залишиться без компенсацій. Ми використаємо всі наші ресурси й допомогу партнерів, аби захистити інтереси всіх постраждалих в цієї трагедії”, - зазначив Єнін.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав, що іранські військові від початку знали, що це вони збили літак МАУ, але вимагали приховувати цей факт.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття літака. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

У МЗС на це відповіли, що остаточний технічний звіт Ірану щодо причин аварії - це спроба приховати істинні причини його збиття. Згодом міністерство додало, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про авіакатастрофу літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

У квітні в Ірані заявили, що десятьом посадовим особам висунули звинувачення у зв'язку зі збиттям літака. Жодного імені чи посади не назвали. У МЗС на це відповіли, що Україна не прийме на віру не підтверджену реальними доказами версію збиття літака МАУ.