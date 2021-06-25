Держсекретар США прокоментував катастрофу літака МАУ в Ірані на тлі нового розслідування Канади

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував катастрофу літака МАУ під Тегераном, що трапилася в січні 2020 року. Його заява оприлюднена в Twitter на тлі нового звіту Канади про причини збиття борту.

"Іранська катастрофа рейсу PS752 МАУ в січні 2020 безглуздо забрала 176 невинних життів. Авіаційна безпека лишається пріорітетом. Ми продовжуємо працювати з Канадою і нашими партнерами по Safer Skies, щоб зробити глобальний повітряний простір максимально безпечним", - написав американський держсекретар.

Iran’s downing of Ukraine Airlines flight PS752 in Jan 2020 senselessly took 176 innocent lives. Aviation safety and security remains a priority. We will continue working with Canada and our Safer Skies partners to make global airspace as safe as possible. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 25, 2021

У канадському звіті про розслідування причин катастрофи літака МАУ під Тегераном вказано висновок, що Іран не зміг надати "достовірного пояснення того, як і чому" підрозділ збройних сил країни збив літак. Група судово-медичних експертів вважає, що "серія дій і бездіяльності іранської цивільної і військової влади спричинила серйозну ситуацію".

У документі також міститься звернення від прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо до родин загиблих. У ньому сказано, що уряд буде застосовувати всі доступні варіанти, включно з Міжнародним судом у Гаазі.

"Звіт демонструє, що офіційна оцінка подій Іраном лицмірна, вводить в оману та поверхнева, і свідомо ігнорує ключові фактори", - зазначив Трюдо.

Нагадаємо, що Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака зі зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

Іран сказав, що обвинувачує 10 осіб, але не незвав жодного імені. В українському Офісі генпрокурора пояснили це іранським законодавством, що забороняє розкривати імена військових до рішення суду.