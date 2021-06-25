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Держсекретар США прокоментував катастрофу літака МАУ в Ірані на тлі нового розслідування Канади

Блінкен зазначив, що авіаційна безпека лишається пріорітетом. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував катастрофу літака МАУ під Тегераном, що трапилася в січні 2020 року. Його заява оприлюднена в Twitter на тлі нового звіту Канади про причини збиття борту

"Іранська катастрофа рейсу PS752 МАУ в січні 2020 безглуздо забрала 176 невинних життів. Авіаційна безпека лишається пріорітетом. Ми продовжуємо працювати з Канадою і нашими партнерами по Safer Skies, щоб зробити глобальний повітряний простір максимально безпечним", - написав американський держсекретар. 

У канадському звіті про розслідування причин катастрофи літака МАУ під Тегераном вказано висновок, що Іран не зміг надати "достовірного пояснення того, як і чому" підрозділ збройних сил країни збив літак. Група судово-медичних експертів вважає, що "серія дій і бездіяльності іранської цивільної і військової влади спричинила серйозну ситуацію". 

У документі також міститься звернення від прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо до родин загиблих. У ньому сказано, що уряд буде застосовувати всі доступні варіанти, включно з Міжнародним судом у Гаазі. 

"Звіт демонструє, що офіційна оцінка подій Іраном лицмірна, вводить в оману та поверхнева, і свідомо ігнорує ключові фактори", - зазначив Трюдо. 

Нагадаємо, що Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака зі зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

Іран сказав, що обвинувачує 10 осіб, але не незвав жодного імені. В українському Офісі генпрокурора пояснили це іранським законодавством, що забороняє розкривати імена військових до рішення суду. 

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