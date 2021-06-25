У Південноморавському регіоні Чехії пронісся торнадо. Повідомляється щонайменше про 300 постраждалих, є загиблі.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Вітер, швидкість якого досягала 267-322 км/год, зрівняв із землею частину міста Годонін та частини прилеглих сіл - Лужиці, Грушки, Моравська Нова Весь і Мікулчіце, повідомила речниця служби швидкої допомоги Гедвіка Кропачкова.

Рятувальники шукають людей під завалами, постраждалим надають екстрену допомогу. Також оголошено надзвичайну ситуацію.

"На жаль, ми підтверджуємо, що є і жертви, але точного числа я не можу назвати", - цитує Кропачкову агенція France Press. Вона уточнила, що кількість жертв, ймовірно, не сягатиме десятків.

Директор лікарні міста Годонін повідомив про одного загиблого. З різними травмами до лікарні привезли близько 200 людей.

Найбільш постраждалі райони виглядали як після бойових дій. Це видно на відео, опублікованих очевидцями у соцмережах.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG — BNO News (@BNONews) June 24, 2021

У селі Грушки зруйновано майже половину будинків, пише газета Lidove Noviny з посиланням на місцевого чиновника. З будинків позривало дахи, вітер перевертав автомобілі і виривав з корінням дерева. На будівлі падав град розміром до 10 сантиметрів.

Фото: ct24.ceskatelevize.cz

На швидкісній магістралі Прага - Братислава, неподалік від постраждалих населених пунктів, через повалені дерева та опори ліній електропередачі утворився транспортний затор понад 50 км в обох напрямках. Понад 120 тисяч будинків у Чехії залишилися без електрики.

На допомогу чеським рятувальникам для усунення наслідків катастрофи прийшли військові, а також рятувальники з Австрії та Словаччини.

Влада пропонує постраждалим первинну компенсацію в розмірі близько 2,7 тисячі доларів. Наразі триває збір допомоги постраждалим.

Фото: ceskenoviny.cz

Нагадаємо, у вівторок, 22 червня, Польщею пройшовся потужний буревій. Сильний дощ призвів до підтоплень, а пориви вітру зривали дахи та ламали дерева.