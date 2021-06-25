Лукашенко заявив, що у патріарха Варфоломія почали просити томос для Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі відбувається "спроба зламати православ'я" шляхом отримання томосу про автокефалію для місцевої церкви.

Про це він сказав у під час відвідування чоловічого монастиря Білоруської православної церкви в селі Жировичі.

"Є окремі епізоди, які мають фундаментальне значення для існування білоруської нації. Один з них ми спостерігаємо останнім часом - спроба зламати православ'я в Білорусі. Перевіреним шляхом ідуть - оголошення автокефалії. Листи пішли в Константинополь, листи пішли до нашого патріарха. Ми повинні зробити все, щоб головну нашу гідність - міжконфесійний мир - зберегти в Білорусі", - сказав він.

Нагадаємо, що білоруська православна церква існує у вигляді не самоврядної церкви, а патріаршого екзархату. Її керівник підпорядковується російському патріарху Кирилу і може бути змінений його рішенням, що і сталося у серпні 2020 року на фоні протестів в Білорусі.

Тоді РПЦ змінила предстоятеля Білоруського екзархату митрополита Павла (Пономарьова) і призначила замість нього Веніаміна (Тупека). Він став першим місцевим білорусом на чолі церкви за роки незалежності Білорусі.

У 2018 році в Україні була створена об'єднана помісна православна церква з предстоятелем Епіфанієм (Думенком). На початку 2019 року вона отримала томос про автокефалію, Епіфаній отримав його особисто від патріарха Варфоломія у Константинополі.

На відміну від України, в Білорусі не існує сильних непідвладних Москві православних церков, які могли б претендувати на автокефалію. Білоруська автокефальна православна церква має лічені парафії на території Білорусі, а її кафедральний собор знаходиться у Нью-Йорку.

Попри це її предстоятель Святослав (Логін) ще у 2018 році говорив про бажання отримати статус автокефалії за прикладом України.