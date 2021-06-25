"Це як відмовляти ведмедя від крадіжки меду", – країни ЄС відкинули пропозицію спільного саміту з Путіним

Балтійські країни Європейського Союзу відкинули пропозицію Німеччини і Франції відновити офіційні зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, при цьому одна з держав порівняла це зі спробою відмовити ведмедя від крадіжки меду, пише The Economic Times.

Лідери країн тільки "вивчають формат та умови діалогу з Росією", але про якісь зустрічі на найвищому рівні з Путіним не йдеться. Як зазначає Bloomberg, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що будуть розроблені формати та умови для переговорів з Росією, але не на рівні лідерів.

Пропозицію про саміти з Путіним вилучили з остаточного комюніке.

"Ми повинні мати справи з Росією, але дуже обережно ставитися до істинних намірів режиму Путіна. Поки ми не бачимо радикальних змін у моделі поведінки Росії", - заявив президент Литви Гітнас Науседа.

Він додав, що без позитивних змін у поведінці Росії взаємодія з цієї країною матиме погані сигнали.

"Мені здається, що ми намагаємося покликати ведмедя, щоб зберегти горщик з медом", - зазначив президент Литви.

Естонія і Латвія також висловили занепокоєння зв'язками з Росією на тлі війни в України та окупації Криму.

"Просто зараз, якщо плани реалізуються так, як пропонується, Росія розв'язала війну на Донбасі, анексувала Крим, а Європа потискає плечима і продовжує вести діалог", - заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

Його колега, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що "наша розвідка повідомляє, що наші санкції працюють, і Європейський Союз має бути більш терплячим".

Із пропозицією відновити прямий діалог із Путіним виступили Німеччина і Франція. В Кремлі на це відреагували позитивно, і сказали, що Брюсселю з Москвою потрібен діалог.

Це не підтримала Польша і країни Балтії, Україна ж назвала повернення Путіна за стіл переговорів з лідерами ЄС небезпечним і безпідставним. Проти також виступив прем'єр Нідерландів.

Рушіями перемовин із Росією стали президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Макрон сказав, що "цей діалог є необхідним для стабільності на Європейському континенті".