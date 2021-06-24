Посол США в Росії Салліван повернувся до Москви

Дипломат розповів російським ЗМІ, що "розраховує на співпрацю... для встановлення стабільних і передбачуваних відносин".

Посол США у Російській Федерації Джон Салліван повернувся до російської столиці.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Я радий повернутися в Москву, щоб продовжити роботу з досвідченою і надійної командою дипмісії США для просування зовнішньополітичних інтересів США в Росії. Я розраховую на співпрацю з нашими колегами в уряді РФ для досягнення нашої мети, - встановлення стабільних і передбачуваних відносин між Сполученими Штатами та Росією ", - цитує інформагентство Саллівана.

Він нагадав слова президент США Джо Байдена в Женеві про те, що і на Вашингтоні, і Москві лежить обов'язок відповідально вибудовувати відносини між країнами.

"Ми повинні співпрацювати там, де це відповідає нашим взаємним інтересам, а де у нас є розбіжності - і у нас є істотні розбіжності - важливо вести відкритий і відвертий діалог", - зазначив Салліван.

"Зустрічі в Женеві носили позитивний характер. Тепер, коли я повернувся в Москву, а посол Антонов повернувся до Вашингтону, я буду невпинно працювати над тим, щоб зробити практичні кроки, необхідні для досягнення завдань, визначених на саміті. Серед іншого, я розраховую на співпрацю з колегами в уряді РФ для розвитку двостороннього діалогу по стратегічній стабільності - діалогу, який служить на благо наших країн і всього світу", - додав американський дипломат.

Салліван наголосив, що продовжуватиме виступати "за демократію, за права людини, за вільні і відкриті засоби масової інформації в Сполучених Штатах, в Росії і в усьому світі".

Нагадаємо, Салліван поїхав з Росії наприкінці квітня. Завуальована вимога поїхати стала наслідком введення санкцій проти Росії.

Посла Анатолія Антонова Москва відкликала для консультацій після того, як Байден у березні заявив, що він вважає, Путіна "вбивцею".

На зустрічі у Женеві 16 червня президент РФ Володимир Путін та президент США Джо Байден домовились про дзеркальне повернення послів у Вашингтон і Москву.

20 червня до США повернувся Антонов. Він заявив російським медіа, що налаштований оптимістично і хоче допомогти у побудові "рівних і прагматичних" відносин.