Євросоюз затвердив секторальні санкції проти Білорусі (оновлено)

Європейський Союз завершив письмову процедуру затвердження секторальних санкцій щодо Білорусі.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Письмова процедура завершилася. Галузеві санкції ЄС проти Білорусі схвалено. Вони завдадуть удару по таких секторах, як нафта, калій, банки, тютюн і наглядові технології", - написав він у твіттері.

Перелік секторальних сайтів опубліковано на сайті Ради Євросоюзу.

Забороняється продаж, постачання, передача або експорт обладнання, технологій або програмного забезпечення, призначених для моніторингу або перехоплення інтернету і телефонного зв'язку, а також товарів подвійного призначення для використання у військових цілей.

Вводяться додаткові торгові обмеження щодо нафтопродуктів, калійних добрив і товарів для виробництва тютюнових виробів.

Обмежується доступ до ринків капіталу Євросоюзу; забороняється страхування і перестрахування білоруського уряду і білоруських державних органів і агентств.

Європейському інвестиційному банку забороняється фінансувати проекти в державному секторі, а держави - члени ЄС зобов'язуються обмежити участь в Білорусі багатосторонніх банків розвитку, членами яких вони є.

Нагадаємо, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія у понеділок, 21 червня, синхронно запровадили нові санкційні пакети проти режиму Олександра Лукашенка.

Санкційний перелік Євросоюзу найбільший, до нього увійшли 78 фізичних осіб та вісім юридичних. Серед них - російський мільярдер Михайло Гуцерієв (компанії "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), Лілія Лукашенко (невістка Лукашенка, дружина його сина Віктора), Дмитро Лукашенко (середній син Лукашенка), автомобільні заводи МАЗ та БелАЗ.

Санкції пов'язані з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.