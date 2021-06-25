​На саміті ЄС стався скандал через угорський закон про заборону "гей-пропаганди"

Глава уряду Нідерландів навіть поставив під сумнів членство Угорщини в ЄС.

Лідери низки країн Європейського Союзу під час саміту розкритикували главу угорського уряду Віктора Орбана через прийнятий недавно парламентом країни суперечливий закон про заборону "пропаганди гомосексуальності".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що 24 червня під час двогодинних, "часом емоційних", дебатів, присвячених угорському прем'єру, глава уряду Нідерландів Марк Рютте навіть поставив під сумнів членство Угорщини в ЄС.

"На цей раз все зайшло надто далеко", - сказав Рютте. Він закликав Орбана наслідувати приклад Великобританії і ініціювати процедуру виходу із товариства відповідно до ст.50 Договору про ЄС, якщо в Угорщині не мають наміру поважати європейські цінності.

Особливо гостро відреагував прем'єр Люксембургу Ксав'є Бетель, який сам є гомосексуалом.

"Ти перетнув червону лінію. Це не та Європа, в якій я хочу жити", - сказав він.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель нагадав в зв'язку з цим, що "такі цінності, як свобода, толерантність і людська гідність, є основоположними для ЄС".

Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель також назвала прийнятий в Угорщині закон "неправильним", оскільки він, крім іншого, обмежує "свободу освіти". Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен визначила його словом "ганьба".

Сам Орбан на саміті відмовився відкликати закон про заборону "реклами гомо- і транссексуальності". Він заявив, що нова постанова, прийняте угорським парламентом близько 10 днів тому, "зовсім не спрямована проти гомосексуалів". За його словами, цей закон "лише дає батькам ексклюзивне право на статеве виховання їхніх дітей".

Нагадаємо, 15 червня парламент Угорщини схвалив закон, який забороняє поширювати серед осіб молодше 18 років книги, фільми, просвітницьку літературу, а також матеріали "рекламного" характеру, що "пропагують" гомосексуальність і стосуються питань, пов'язаних з гендерною ідентичністю. Законопроєкт переважною більшістю підтримали депутати від правлячої партії "ФІДЕС - Угорський громадянський союз" під головуванням Орбана.

Поправки були частиною більш широкого пакета, присвяченого посилення покарання за педофілію, в чому критики побачили прагнення влади прирівняти гомосексуальність до статевих злочинів проти дітей. Сам Орбан в інтерв'ю агентству dpa завив, що зміни покликані захистити неповнолітніх.

Напередодні голосування в Будапешті відбулася багатотисячна акція протесту. П'ять неурядових організацій, включаючи правозахисників Amnesty International, виступили з критикою закону. На їхню думку він призведе як до порушення свободи слова, так і до обмеження прав дітей.