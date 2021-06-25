"Влада Ірану своїми діями та бездіяльністю піддала небезпеці рейс PS752", – ЗМІ оприлюднили звіт Канади про катастрофу МАУ

"Звіт демонструє, що офіційна оцінка подій Іраном лицмірна, вводить в оману та поверхнева, і свідомо ігнорує ключові фактори".

У канадському звіті про розслідування причин катастрофи літака МАУ під Тегераном вказано висновок, що Іран не зміг надати "достовірного пояснення того, як і чому" підрозділ збройних сил країни збив літак. Група судово-медичних експертів вважає, що "серія дій і бездіяльності іранської цивільної і військової влади спричинила серйозну ситуацію", пише CBC з посиланням на звіт, із яким вони ознайомилися.

У документі зазначено, що група криміналістів проаналізувата інформацію, яка була в її розпорядженні, але "тільки Іран має повний доступ до речових доказів, місця катастрофи і свідків".

"Відповідальність за те, щоб дати остаточні відповіді щодо всіх аспектів цієї трагедії, лежить на Ірані", - зазначено в звіті.

У документі також міститься звернення від прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо до родин загиблих. У ньому сказано, що уряд буде застосовувати всі доступні варіанти, включно з Міжнародним судом у Гаазі.

"Звіт демонструє, що офіційна оцінка подій Іраном лицмірна, вводить в оману та поверхнева, і свідомо ігнорує ключові фактори", - зазначив Трюдо.

Він додав, що неможливо покладати відповідальність тільки на молодших співробітників, адже саме найвищі посадовці ухвалили рішення, що призвели до трагедії.

"Цивільна та військова влада Ірану - своїми діями та бездією безпосередньо піддала небезпеці рейс PS752 та інші цивільні літаки, створила умови, в яких оператор може запустити по ним ракети і не вжила необхідних превентивних заходів для зниження цього ризику", - йдеться у звіті.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака зі зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

У березні 2021 іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України" у січні 2020 року. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

У МЗС на це відповіли, що остаточний технічний звіт Ірану щодо причин аварії літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS 752 - це спроба приховати істинні причини його збиття. Згодом міністерство додало, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про авіакатастрофу літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

У квітні в Ірані заявили, що десятьом посадовим особам висунули звинувачення у зв'язку зі збиттям літака МАУ. Жодних імен не назвали.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що влада Ірану ігнорує запити України щодо надання інформації про розслідування катастрофи літака МАУ.

Після раунду перемовин про виплати компенсацій родинам загиблих з боку Ірану в Офісі генпрокурора України назвали причину, з якої іранці відмовляються називати імена обвинувачених.

У червні 2021 Канада, Україна, Швеція та Великобританія направили Ірану спільне повідомлення про претензії в зв'язку зі збитим під Тегераном літаком "Міжнародних авіаліній України".