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Євросоюз погодив продовження економічних санкцій проти Росії

"Москва повинна зробити свій вклад в забезпечення повного виконання Мінських угод".

Євросоюз погодив продовження економічних санкцій проти Росії
Фото: EPA/UPG

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на пів року.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

"ЄС буде дотримуватися єдиного і стратегічного підходу щодо Росії, який ґрунтується на 5 керівних принципах. Ми продовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна зробити свій вклад в забезпечення повного виконання Мінських угод", - написав він у Twitter.

Мішель додав, що ЄС буде вивчати формати і умови діалогу з Росією.

Економічні санкції ЄС проти Росії запроваджено 2014 року через дестабілізуючі дії Росії проти України. Санкції продовжують на кожні пів року після політичних рішень самітів Євросоюзу на основі оцінки перебігу виконання Мінських угод із врегулювання конфлікту в Україні за повідомленнями країн-учасниць "нормандського формату" - Німеччини та Франції.

Постанову, що має юридичний характер, ухвалює Рада ЄС, і після опублікування законодавчого акту в "Офіційному журналі" Євросоюзу продовження обмежувальних заходів набуває чинності.

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