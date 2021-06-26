Китай погрожував Україні припинити постачання вакцини, якщо та підтримає документ щодо ситуації у Сіньцзяні, - AP

У четвер Україна виключила себе зі списку держав, що підтримують документ.

Китай погрожував затримати поставку вакцини від COVID-19, призначені для України, якщо вона не відмовиться від підтримки документу з закликом до більш суворого контролю за правами людини в західному регіоні Китаю Сіньцзян.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Україна ненадовго приєдналася до спільної заяви понад 40 країн, представленої Канадою на засіданні Ради з прав людини у Женеві у вівторок.Документ закликає Китай дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів до провінції Сіньцзян. Деякі правозахисні організації заявляють про жорстоке поводження з боку Китаю щодо уйгурів та інших мешканців регіону.

У четвер Україна виключила себе зі списку держав, що підтримують документ. Як повідомили дипломати двох західних країн, це сталося після того, як китайська влада попередила Київ, що вони заблокують заплановану поставку щонайменше 500 тис. доз вакцин проти COVID-19 в Україну, якщо це не буде зроблено.

Україна погодилася придбати 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac у китайської компанії Sinovac Biotech. На початок травня Україна отримала 1,2 мільйона доз, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністерство закордонних справ Китаю в Пекіні та речник китайської дипломатичної місії в Женеві не надали оперативний коментар на електронні листи з проханням прокоментувати ситуацію. Українська влада не відповіла на запити з проханням надати коментар.