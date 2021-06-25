Зловмисника поліція зупинила пострілом у ногу, наразі він перебуває під вартою.

Фото: EPA/UPG

У німецькому Вюрцбурзі чоловік накинувся на кількох людей з ножем. В результаті щонайменше троє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Зловмисника поліція зупинила пострілом у ногу, наразі він перебуває під вартою.

"Ми затримали підозрюваного. Наразі немає вказівок на другого злочинця. Небезпеки для населення немає", - повідомила у Twitter місцева поліція.

За повідомленнями правоохоронців, підозрюваний - 24-річний чоловік із Сомалі. Представник поліції заявив, що чоловік мешкав у Вюрцбурзі.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, раніше у французькому місті Рамбуйє неподалік від Парижу чоловік з ножем скоїв напад на території поліцейської дільниці. Від ножових поранень загинула співробітниця поліції.