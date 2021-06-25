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Ісландія першою в Європі скасовує всі карантинні обмеження

87% ісландців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Ісландія першою в Європі скасовує всі карантинні обмеження
Фото: segodnya.ua

Ісландія із суботи, 26 червня, скасує всі обмеження щодо COVID-19. Мешканцям країни більше не потрібно буде носити маски або триматися на безпечній відстані від інших людей, заявив міністр охорони здоров'я країни.

Як пише Reuters, Ісландія добре боролася із спалахом COVID-19 за допомогою суворої системи тестування та відстеження, але протягом останнього року кілька разів запроваджувала обмежувальні заходи, щоб стримувати спалахи інфекції.

"Ми відновлюємо суспільство, в якому ми звикли жити і до якого ми прагнули", - сказав міністр охорони здоров'я Сванді Сваварсдоттір.

Ісландія, ймовірно, стане першою країною в Європі, яка скасує всі обмеження щодо COVID-19, заявив Сваварсдоттір.

Карантинні заходи, що діяли дотепер, включали обмеження для публічних зборів та дотримання соціальної дистанції два метри. Уряд заявляє, що 87% ісландців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

В Ісландії, де проживає всього 360 000 людей, захворюваність на коронавірус становить 1,6 на 100 000 в середньому за два тижні. За час пандемії там зафіксовано 6 637 випадків COVID-19, 30 людей померли.

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