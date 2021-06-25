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​В Києві за минулу добу виявили 196 хворих на ковід, одна людина померла

Одужали минулої доби 387 киян

​В Києві за минулу добу виявили 196 хворих на ковід, одна людина померла
Фото: terminovo.te.ua

У Києві за минулу добу діагностували 196 нових випадків ковіду. Одна людина померла.

Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко, передає КМДА.

"Минулої доби в місті виявили 196 інфікованих. Померла одна жінка віком 71 рік. Усього за період пандемії в столиці 5186 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 213 030",  - сказав Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 109 жінок віком від 27 до 80 років і 7 дівчаток від 9 місяців до 14 років, а також 75 чоловіків віком від 27 до 80 років і 5 хлопчиків від семи місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, четверо медиків.

Одужали минулої доби 387 киян. Усього коронавірус подолали 203 934 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 36, в Оболонському – 28 та в Дарницькому районі – 27 випадків.

"Минулої доби у стаціонари медзакладів потрапили 18 хворих на коронавірус. А також госпіталізували 49 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто загалом у лікарні за добу потрапили 67 людей. У стаціонарах столиці сьогодні лікуються 252 хворих на коронавірус. 143 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 225 людей. Під апаратами ШВЛ – 6 хворих", – додав  Кличко.

Нагадаємо, у Києві 24 червня виявили 223 хворих на коронавірус. Вперше за багато часу летальних випадків у столиці не було.

Зазначимо, що всі місця по запису в центрі вакцинації від COVID-19 у Міжнародному виставковому центрі на 24-27 червня вже зайняті. Залишилася тільки "жива черга".

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