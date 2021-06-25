Невідомі особи намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що согодні, 25 червня, у приміщення комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" увірвалася група невідомих осіб та намагалася зірвати конкурс.

"Кілька десятків агресивних молодиків з колонками та відеокамерами намагалися силою не допустити проведення конкурсу. Завдяки поліції невідомих вивели з приміщення", - йдеться у повідомленні.

Наразі проведення конкурсу відновлено.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Нагадаємо, наприкінці травня мер Києва Віталій Кличко попередив про те, що міська влада планує підняти тарифи на проїзд в громадському транспорті.