Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Невідомі хотіли зірвати конкурс перевізників на маршрутах Києва

Поліція вивела хуліганів з приміщення КМДА.

​Невідомі хотіли зірвати конкурс перевізників на маршрутах Києва
Фото: КМДА

Невідомі особи намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що согодні, 25 червня, у приміщення комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" увірвалася група невідомих осіб та намагалася зірвати конкурс.

"Кілька десятків агресивних молодиків з колонками та відеокамерами намагалися силою не допустити проведення конкурсу. Завдяки поліції невідомих вивели з приміщення", - йдеться у повідомленні.

Наразі проведення конкурсу відновлено.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Нагадаємо, наприкінці травня мер Києва Віталій Кличко попередив про те, що міська влада планує підняти тарифи на проїзд в громадському транспорті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також