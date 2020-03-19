Столичные частные перевозчики сокращают количество маршруток из-за карантина, - Кличко

Частные компании-перевозчики сокращают количество общественного транспорта в Киеве из-за карантина. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Частные компании сокращают количество транспорта на маршрутах", - сказал он.

По его словам, в сегодняшней ситуации это недопустимо.

Напомним, в Киеве второй день не работает метро из-за карантина связанного с недопущением массового распространения коронавирусной болезни. Из-за этого второй день подряд в столице автобусы и маршрутки переполнены, люди в спальных районах часами ждут возможности уехать, образуя, таким образом, запрещенное массовое собрание.