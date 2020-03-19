В Сумах из троллейбуса вытолкали "лишних" пассажиров
В Сумах из троллейбуса вытолкали "лишних" пассажиров
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами
Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Очереди на остановках в Киеве растянулись на десятки метров

В столице начался второй день без метро.

Фото: Макс Требухов

На остановках общественного транспорта в Киеве второй день подряд образовались огромные очереди из-за решения Кабинета министров закрыть метрополитен.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на конечной остановке автобуса №220, который едет с левого берега Днепра на правый, люди выстраиваются в очереди, которые растянулись на десятки метров. Людей пускают по одному через передние двери, чтобы обеспечить "карантинную" норму в 20 человек на автобус (троллейбус, трамвай) и 10 человек на маршрутку.

При этом далеко не на всех пассажирах надеты маски, несмотря на приказ мэрии не пускать таких людей в общественный транспорт. Также не соблюдается необходимая дистанция - люди стоят очень близко друг к другу.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Похожая ситуация и на другом длинном маршруте №118, едущем в сторону центра от левобережной станции метро "Черниговская". Там пришлось вмешаться полиции.

Накануне секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что киевские власти разрабатывают план специальных мер, чтобы столичный метрополитен возобновил свою работу, но только для людей, "работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города".

Уже вечером мэр Киева опроверг это. По его словам, люди, заявляющие о возможном частичном возобновлении работы метро, "не специалисты и не отвечают за транспортную отрасль".

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также