В столице начался второй день без метро.

Фото: Макс Требухов

На остановках общественного транспорта в Киеве второй день подряд образовались огромные очереди из-за решения Кабинета министров закрыть метрополитен.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на конечной остановке автобуса №220, который едет с левого берега Днепра на правый, люди выстраиваются в очереди, которые растянулись на десятки метров. Людей пускают по одному через передние двери, чтобы обеспечить "карантинную" норму в 20 человек на автобус (троллейбус, трамвай) и 10 человек на маршрутку.

При этом далеко не на всех пассажирах надеты маски, несмотря на приказ мэрии не пускать таких людей в общественный транспорт. Также не соблюдается необходимая дистанция - люди стоят очень близко друг к другу.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Похожая ситуация и на другом длинном маршруте №118, едущем в сторону центра от левобережной станции метро "Черниговская". Там пришлось вмешаться полиции.

Накануне секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что киевские власти разрабатывают план специальных мер, чтобы столичный метрополитен возобновил свою работу, но только для людей, "работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города".

Уже вечером мэр Киева опроверг это. По его словам, люди, заявляющие о возможном частичном возобновлении работы метро, "не специалисты и не отвечают за транспортную отрасль".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов