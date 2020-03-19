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В Черновицкой области составили первый админпротокол за нарушение карантина

Владельцу магазина строительных материалов грозит штраф до 34 тыс. гривен.

В Черновицкой области составили первый админпротокол за нарушение карантина
Фото: nikvesti.com

В Сторожинецком районе Буковины полицейские составили первый админпротокол в отношении предпринимателя, который нарушал правила карантина. Это ему будет стоить до 34 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание Сторожинець.info.

По информации издания, в ходе рейда по Сторожинецкому району, который проводился силами правоохранителей райотдела полиции по контролю за исполнением решения комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Сторожинецкой РГА по противодействию распространения COVID-19, в с. Буденец был составлен административный протокол на владельца магазина строительных материалов, который отказывался закрывать торговый павильон.

"Владелец был заранее предупрежден мобильной группой Сторожинецкой РГА и участковым работником полиции о недопущении нарушений карантина, но сознательно игнорировал их", - говорится в сообщении.

Фото: storozhynets.info

Теперь владельца ждет суд, который согласно ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях определит точную сумму штрафа - от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

Черновицкая область первой в Украине ввела карантин по коронавирусу после того, как 3 марта в регионе подтвердили первый случай болезни COVID-19. 12 марта подтвердился второй случай. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией.

13 марта в Черновицкой области ужесточили меры карантина после второго случая COVID-19. С субботы, 14 марта, на Буковине введен режим чрезвычайной ситуации.

17 марта в области подтвердили еще 6 случаев коронавируса, в том числе у 33-летней женщины, которая скончалась, не дождавшись результата теста на COVID-19.

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