Водители получили строгую директиву: если в салоне больше 10 человек - оставаться на месте.

Жители Одессы воспринимают ужесточение противоэпидемических мер из-за коронавируса с агрессией - они блокируют трамваи и угрожают водителям.

Об этом пишет "Думская".

"Очень нелегким, как и следовало ожидать, выдалось сегодняшнее утро для сотрудников КП «Одесгорэлектротранс». Накануне коммунальщики объявили о снижении лимита на количество одновременно перевозимых пассажиров - до 10 человек (было 20). Если учесть, что большинство маршруток по-прежнему не работает, основная нагрузка легла на трамвайно-троллейбусный сегмент, однако водители получили строгую директиву - в случае, если в салон зашло больше 10 человек, оставаться на месте и никуда не ехать", - пишет издание.

Фото: dumskaya.net

Некоторый транспорт с максимальным количеством пассажиров даже не останавливаются на остановках.

Пассажиры восприняли ужесточение противоэпидемических мер с агрессией - они ругаются и даже были несколько потасовок. Так, в трамвае, которые следовал по маршруту №10 буяны выбили стекло, на "камышовом трамвае" (№20) ворвались в запертый вагон и угрожали водителю ножом. На маршрутах №1 и 7 неоднократно перекрывалось движение.

Коммунальщики ведут с гражданами разъяснительные беседы и профилактическую работу, а также привлекают полицию.

Фото: dumskaya.net

Напомним, с 18 марта городские перевозки смогут выполняться, только если в маршрутке будет меньше 10 человек, а в автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек. Контроль над количеством пассажиров в общественном транспорте возлагается на водителей.

Также в крупных городах закрыто метро. Так, в Киеве сообщалось, что переполнены автобусы и маршрутки, а люди ждут в очередях часами. О переполненном наземном транспорте также сообщал Харьков.

19 марта, на второй день без метрополитена, в Киеве на остановках общественного транспорта образовались огромные очереди. Людей пускают по одному через передние двери, чтобы обеспечить "карантинную" норму.

Ранее в Сумах из троллейбуса вытолкали "лишних" пассажиров.