Школи знову переводять на єдиний підручник

Здається, усі вже й призабули, як у МОН уміють непрозоро й неефективно розподіляти державні кошти на видання шкільних підручників.

Гадаю, про це слід нагадати.

У передостанній день каденції Ганни Новосад із очолюваного нею Міністерства освіти і науки надійшов лист. Авторів шкільних підручників повідомили про повторне видання навчальної літератури для 7 класу. Перед друком, зазначено у листі, підручники мають бути оновлені зовні та зсередини: назви – відкориговані, тексти – переписані відповідно до чинних навчальних програм і правописних норм української мови.

Проте цього року перевидаватимуть не всі підручники для 7 класу, які зараз використовуються у школах. МОН заплатить за друк лише одного підручника з кожного із 36 навчальних предметів.

Цей список навчальної літератури для друку чиновники МОН сформували на власний розсуд. Довго не мудрували – вибрали ті підручники, які 2015 року були видані з найбільшим накладом.

Це – непрозоре рішення. Жоден законодавчий акт не дає чиновникові права на власний розсуд визначати, яким підручником мають користуватися учні.

В останні роки вибір навчальної літератури для навчання у школі робили вчителі. Підбиваючи кілька тижнів тому підсумки експертизи підручників для 3 класу, уже екс-міністр Ганна Новосад, освітній омбудсмен Сергій Горбачов, керівники відомчих інститутів Костянтин Трушковський та Вадим Карандій в один голос твердили: підручник - це засіб навчання, право вільно обирати підручники для учнів мають усі вчителі, які впродовж наступних п’яти років навчатимуть дітей.

Та ситуація з перевиданням підручників для 7 класу – діаметрально протилежна: свобода вчителя обмежена, ефективність його роботи знижена, бажаний рівень навчання забезпечити проблематично.

Бо восени, коли нові підручники потраплять до шкіл, відбудеться злам системи.

Ви вивчаєте в 7 класі українську літературу за підручником Коваленко? А нате вам єдиного Авраменка. Що, у вас хімія Григоровича у школі? Ховайте його у бібліотеку – буде Попель і Крикля.

І так – з кожного предмету.

Звісно, у новому підручнику і зміст, авторський стиль та методика подання навчального матеріалу будуть іншими, ніж у тих, які використовувалися досі. І щороку давати учням підручник іншого автора – це щонайменше суперечить принципам педагогіки. Але кого це хвилює?

Бо вчителі та учні, вочевидь, узагалі ще мають подякувати, що для 7 класу оновлять навчальну літературу. Он торік МОН видало лише вісім підручники для 6 класу: інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України», інформатику, п’ять українських мов для шкіл із викладанням мовами національних меншин та новогрецьку мову. А математика та ще кілька десятків підручників залишилися у школах у виданні 2014 року. Хоч МОН мало їх перевидати, цього вимагає урядова постанова № 41 від 23 січня 2019 року.

Тож деякі шестикласники продовжують вивчати математику за підручником у такому стані. А це, до слова, порушення статті 53 Закону «Про освіту». Бо коли в державі вистачає коштів на мільйонні премії для високопосадовців, то навряд чи йдеться про повагу людської гідності, коли береш у руки підручник у такому стані:

Фото: надане Дмитром Гамашем

Цей підручник з математики використовується у школі вже шостий рік. Вилучити його з навчального процесу МОН зможе аж 2022 року, замінивши підручником для «Нової української школи».

Така ж доля могла спіткати і підручники для 7 класу. Національна освітня асоціація ще минулої осені закликала МОН оголосити конкурсний відбір навчальної літератури для семикласників, адже підручники використовувалися в освітньому процесі 5 років. А учні з особливими освітніми потребами взагалі не забезпечені спеціальними підручниками, оскільки їх друкують виключно за державні кошти.

Та в МОН прийняли далеке від відкритості рішення - нав’язати школі єдиний підручник, без вибору.

Нашій школі потрібна відкрита конкуренція освітніх ідей та авторських методик, яка враховує вимоги учасників навчального процесу. Тому я закликаю нове керівництво МОН переглянути рішення щодо передруку окремих підручників для 7 класу та забезпечити учителям безпосередній вибір з усіх проєктів навчальної літератури, які наразі використовуються в освітньому процесі. Це буде справедливе рішення насамперед в інтересах учнів українських шкіл.