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Київській поліції повернули приміщення, яке присвоїли шахраї

Суд задовольнив позов прокуратури.

Київській поліції повернули приміщення, яке присвоїли шахраї
Фото: censor.net.ua

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва забезпечила реальне виконання рішення суду про повернення столичній громаді нежитлових приміщень площею близько 90 кв. м і вартістю майже 4 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Встановлено, що шахраї підробили свідоцтво про право власності на майно та незаконно заволоділи комунальним майном, яке було передано в орендне користування Дарницькому районному управлінню поліції під розміщення кімнати дільничних інспекторів.

Прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання недійсними та скасування державної реєстрації прав власності на вказане майно. Суд цей позов задовольнив.

"Наразі вказане судове рішення виконано, право власності на комунальне майно за третіми особами припинено, нежитлові приміщення повернуто територіальній громаді", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у серпні 2020 року стало відомо, що в Києві шахраї на підставі підроблених документів привласнили приміщення, яке належить Національній поліції. Прокуратура відкрила провадження, а на будівлю булло накладено арешт.

Раніше антикорупційні правоохоронні органи викрили корупційну схему на махінаціях з житлом для військовослужбовців Національної гвардії в інтересах приватної компанії.

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