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У київському метро стався збій у системі оплати: не працють картки та мобільні додатки

Пасажирів просять скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах.

У київському метро стався збій у системі оплати: не працють картки та мобільні додатки
Фото: Макс Требухов

У київському метро стався збій у системі оплати - проїзд не можна оплатити банківською карткою а також - за допомогою мобільних додатків.

Про це повідомила пресслужба метрополітену.

"Шановні пасажири! Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками Apple Pay та Google Pay у метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою", - йдеться у повідомленні.

Пасажирів просять скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу.

"Про відновлення роботи у звичайному режимі буде одразу повідомлено", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, у грудні 2019 року в київському метро під час вечірньої години пік стався збій. Проїзд не можна було оплатити е-квитком або банківською карткою. Раніше, на початку листопада, в метрополітені також стався збій в системі електронного квитка.

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