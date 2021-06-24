Cуд повернув кінотеатр "Київ" попереднім орендарям

Термін договору оренди між КЦ "Кінотеатр Київ" та Головним управлінням майном КМДА подовжено до 2029 року.

Господарський суд Києва вирішив повернути приміщення кінотеатру "Київ" попереднім арендаторам - Культурному центру "Кінотеатр Київ".

Про це йдеться в рішенні суду.

Суд повністю задовольнив вимоги позивача і постановив продовжити термін договору оренди між КЦ "Кінотеатр Київ" та Головним управлінням майном Київської міської державної адміністрації до 2029 року.

Також суд постановив стягнути на користь культурного центру із "Сінема-центру", Департаменту комунальної власності м. Києва та "Київкінофільму" по 2 100 гривень.

Наразі це рішення ще можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, кінотеатр "Київ" закрився на інвентаризацію 7 червня 2019 року. Відтоді він не працює.

Протягом 20 років комплекс перебував у користуванні ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ". На початку 2019 року стало відомо, що минулому орендарю кінотеатру не продовжили строк оренди. Оскільки Департамент комунальної власності Києва не попередив орендаря про свої наміри не продовжувати термін оренди, що незаконно, то колишня дирекція кінотеатру подала на КМДА в суд, однак програла цей позов.

У травні 2019 року КМДА підписала договір з компанією "Сінема Центр" про оренду приміщень кінотеатру "Київ". Новий орендар пообіцяв, що в репертуарній політиці кінотеатру залишиться і артхаусне, і документальне, і авторське, і освітнє кіно. У листопаді в КМДА повідомили, що будівля кінотеатру перебуває в непридатному стані. Під час обстеження з'ясувалося, що на стелі цвіль, пожежні виходи замуровано, а в підвалі руйнуються несучі конструкції.

У листопаді 2020 року в КМДА повідомили, що орендар має намір відкрити кінотеатр "Київ" до кінця року.