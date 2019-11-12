Где кино? Почему кинотеатр «Киев» закрыт уже пять месяцев

Что происходит внутри здания – никому неизвестно: новый арендатор, компания «Синема-Центр», не пускает внутрь ни активистов, ни журналистов. Гендиректор компании Любовь Лисовская на просьбу LB.ua сфотографировать помещение изнутри сослалась на то, что журналистов пускали в июне.

Под Киевсоветом прошел очередной митинг с требованием возобновить работу кинотеатра «Киев». Культурное сообщество и посетители кинотеатра не на шутку встревожены – в прошлом году в городе закрылись два старейших кинотеатра – « Украина » и « Кинопанорама ». «Киев» был последним большим несетевым кинотеатром в центре города. Теперь и он стоит закрытым уже пять месяцев.

Фото: LB.ua

Чтобы узнать о состоянии здания кинотеатра, мы направили официальный запрос в Департамент коммунальной собственности. Первый заместитель директора департамента Олег Шмуляр сообщил, что помещение они не проверяли. По заказу «Синема-Центра» инспекцию проводило предприятие Украинской академии наук «Научно-исследовательский институт инновационного строительства». По их заключению, здание находится в аварийном состоянии, его нужно реконструировать, а до того пользоваться им запрещено. Проблемных точек несколько – крыша, лестница и пожарная безопасность.

Фото: LB.ua

Ссылаясь на экспертное заключение, в «Синема-Центр» заявили, что здание нуждается в масштабном капитальном ремонте. Они утверждают, что по закону, ремонт должен сделать собственник здания – город. Но так как бюджет города на 2019 год не предусматривает подобных трат, а «Синема-Центр» хотят, по их словам, как можно быстрее дать горожанам кино, они сделали городским властям «беспрецедентное предложение» – профинансировать ремонт здания в счет аренды.

«Конкурсный размер арендной платы не только не уменьшается, но даже постепенно увеличивается в связи с применением к нему индекса инфляции. Речь идет лишь о порядке уплаты полной конкурсной арендной платы: ежемесячно денежными средствами будет уплачиваться первая часть в размере 570 тыс.грн. А вторая часть (разница: 1,53 млн.грн.) будет засчитываться в погашение задолженности Владельца [городских властей – прим. ред] за проинвестированный новым Арендатором капитального ремонта», – заявила в комментарии LB.ua гендиректор «Синема-Центра» Любовь Лисовская.

Предыдущему арендатору – «Культурному центру «Кинотеатр Киев», который снимал помещение 20 лет, городские власти отказались продлевать аренду. Они отметили, что «Культурный центр» платит за помещение 47 тысяч гривен в месяц, тогда как политика столичной власти заключается в том, чтобы получать как можно больше денег от аренды зданий, находящихся в коммунальной собственности.

Директор Департамента культуры Диана Попова тогда заявила, что власти вообще сомневаются в платежеспособности «Культурного центра», так как те «постоянно обращались в комиссию по вопросам собственности за уменьшением арендной платы». Стоит отметить, что никаких документов, подтверждающих слова Поповой, нет.

Фото: РБК Украина Диана Попова

«Никогда таких предложений наша комиссия не получала. В этой части информация [распространенная Дианой Поповой – ред.] не соответствует действительности», – говорит Леонид Антоненко, глава комиссии КГГА по вопросам собственности.

При этом пересмотреть сумму ежемесячного платежа «Культурному центру» также не предлагали, но объявили конкурс на нового арендатора.

Победитель конкурса определялся путем аукциона, начальная ставка – 570 тысяч гривен в месяц. «Синема-Центр» Бориса Фуксмана и Александра Роднянского победил на аукционе, предложив 2 млн 119 тысяч грн в месяц (2,5 миллиона с НДС).

«Таким образом, поступления в бюджет столицы от аренды помещения увеличатся в 45 раз», – отчитались в КГГА.

Сейчас «Синема-Центр» предлагает городу откатить сумму месячной арендной платы до начальной ставки аукциона – 570 тысяч гривен. При этом, за аренду здания они не платят еще с августа. По информации Департамента коммунальной собственности, после подписания договора, на момент 8 октября, «Синема-Центр» внесли 5 млн гривен залога и оплатили аренду за июнь и июль (то есть, всего заплатили чуть больше 9 млн грн). По словам Ирины Плеховой, заместительницы директора «Киевкинофильма» по культурным проектам и коммуникациям, с августа «Синема-Центр» не платил аренду, поскольку проходил комиссии Киевсовета.

Новые арендаторы сетуют на то, что они «брали кота в мешке» и на то, что сотрудники «Культурного центра» якобы оккупировали здание кинотеатра и не допускали представителей власти осмотреть помещение и провести инвентаризацию.

Контракт «Культурного центра» на аренду кинотеатра закончился 4 января, но Киевсовет разрешил им работать в кинотеатре, пока не найдется новый арендатор. Но даже когда с «Синема-Центром» уже был подписан договор, Киевсовет рапортовал об открытии в стенах кинотеатра «Киев» международного кинофестиваля «Молодость» при участии британского режиссера Питера Гринуэя. И только после завершения кинофестиваля киевские власти решили «остановить попытку незаконного захвата кинотеатра «Киев» с помощью своей «Муниципальной охраны».

Пять месяцев кинотеатр «Киев» стоит закрытым и, кроме споров и митингов, в нем публично ничего не происходит.

Депутат КГГА Леонид Антоненко считает, что действия города в этой ситуации незаконные и с новым арендатором нужно будет разорвать договор. «Было нарушено преимущественное право («Культурного Центра» на продление аренды здания – прим.), а решением суда не было указано, как это право можно было реализовать, – говорит он. – Суд рекомендовал принять участие в аукционе, а невозможно реализовать преимущественное право, принимая участие в аукционе, потому что победителем аукциона становится тот, кто предлагает наибольшую сумму».

«Еще одно нарушение было по процедуре – решение о проведении конкурса должно было быть принято Киевсоветом, а не Департаментом коммунальной собственности», – добавляет Антоненко.

Фото: КиевВласть Леонид Антоненко

Депутат отмечает, что в феврале 2020 года в силу вступит новый закон об аренде государственного и коммунального имущества, согласно которому, если задолженность платы за аренду превышает три месяца, договор с арендатором должны расторгнуть (закон принят во втором чтении, но еще не подписан президентом).

В «Синема-Центре» настаивают на законности аукциона и на том, что в здании кинотеатра нужно провести капитальный ремонт, а также «высказывают обеспокоенность позицией депутата Леонида Антоненко», считая ее манипуляцией.

Фото: Синема-Центр Проект реконструкции кинотеатра от "Синема-Центра" Фото: Синема-Центр Фото: Синема-Центр Фото: Синема-Центр Фото: Синема-Центр

LB.ua восстановил таймлайн событий вокруг столичного кинотеатра.

26 декабря 2018 года. Становится известно, что 4 января 2019 года у ООО «Культурний центр кінотеатр «Київ» истекает срок договора об аренде имущественного комплекса кинотеатра «Киев». Они арендовали у города помещение площадью 7131 кв.м за 47 тысяч гривен в месяц. Контракт заключали 20 лет назад с Департаментом коммунальной собственности (ДКС) сначала в 1999 году и продлевали в 2009 году.

Автоматически продлевать договор «Культурному центру» не стали.

Директорка «Культурного центра» Вилия Бондаренко заявляет, что не получала от города уведомления о непродлении аренды. Департамент коммунальной собственности говорит обратное.

27 декабря 2018 года. Директорка Департамента культуры КГГА Диана Попова заявляет, что городская власть намерена передать кинотеатр «Киев» «Киевкинофильму». «Киевкинофильм» – коммунальное предприятие, цель которого – создать сеть «кинотеатров шаговой доступности». В их ведомство входят районные кинотеатры вроде «Флоренции» на Троещине и «Лейпцига» на Борщаговке, а также «Лиры» и «Киевской Руси».

«Постоянные обращения арендатора [Культурный центр «Кинотеатр Киев»] в комиссию по вопросам собственности по уменьшению арендной ставки вызывают сомнения в его платежеспособности», – заявляет Попова. Она считает, что передача кинотеатра Киевкинофильму позволит «оперативно и эффективно» управлять коммунальной собственностью.

4 января 2019 года. На сайте КГГА создают петицию в поддержку команды кинотеатра «Киев». Она набирает 4604 подписи из 10 тысяч необходимых.

Фото: Макс Требухов

14 января. Заместитель главы КГГА Владимир Слончак заявляет, что арендатора для кинотеатра «Киев» будут искать посредством конкурса. Победителем станет тот, кто предложит наибольшую арендную плату. Слончак говорит, что по предварительным оценкам, стоимость аренды комплекса стартует от 700 000 гривен в месяц.

Он также отмечает, что «Культурный центр "Кинотеатр Киев"» платил 47 тыс. гривен в месяц, а вместе с тем по четырем договорам субаренды (площадью 886 квадратных метра) получал 208 тыс. гривен.

Киевсовет и ДКС объявляют конкурс на аренду здания.

24 января. Директор «Культурного центра» Вилия Бондаренко на пресс-конференции заявила, что Киевсовет разрешил ее команде работать в здании, пока не найдут нового арендатора. Она также заявила о ряде нарушений и спекуляций со стороны киевских властей.

15 февраля. Киевсовет заявляет, что пять юрлиц стали кандидатами на аренду помещения кинотеатра «Киев»: ГО "Фонд "Молодість", ЧАО "Мультіплекс-Холдинг", ООО "Планета Кіно", ООО "Компанія "Таурус-Альянс" та ООО "Сінема-Центр".

22 марта. Департамент коммунальной собственности публикует объявление о конкурсе на нового арендатора здания кинотеатра "Киев" (1-3 этаж, подвал, цоколь). Формат конкурса – аукцион. Стартовая цена месячной арендной платы – 569 253 гривны (без учета налогов), шаг аукциона – 50 тысяч гривен.

Дополнительные условия конкурса:

кинотеатр должен уделять внимание популяризации украинского национального кино, которое будет составлять не менее 30% от общего репертуара, и проводить премьерные показы фильмов украинского производства;

кинотеатр должен продолжить свою работу в формате фестивального центра столицы, сотрудничая с самыми большими международными кинофестивалями – «Молодость», Docudays UA, «Крок», ОМКФ, КІSFF, «Чилдрен кинофест» и другие;

Кинотеатр должен продолжать сотрудничество с посольствами для проведения фестивалей национального кино разных стран;

осуществлять показы артхаусного кино;

особенное внимание должны уделить образовательным и детским программам;

обеспечить свободный доступ зрителей с ограниченными возможностями

на протяжении 30 дней арендатор должен обеспечить публичное обсуждение планов работы кинотеатра и международных программ, которые будут в нем происходить.

Апрель. Помещение кинотеатра переходит на баланс «Киевкинофильма» как «гаранта охраны памятника архитектуры местного значения».

Заместительница директора «Киевкинофильма» по культурным проектам и коммуникации Ирина Плехова заявляет, что предприятие будет делать инвентаризацию и осмотр помещения.

5 апреля. «Культурный центр «Кинотеатр Киев» подает в суд на Департамент коммунальной собственности Киева и требует признать незаконными действия по выставлению здания кинотеатра «Киев» на арендный аукцион.

Коллектив кинотеатра заявляет, что ДКС нарушил их преимущественное право на продление договора аренды и не предупредил о своих намерениях не продлевать срок аренды. Суд назначен на 6 мая.

В опубликованном позже в июне заявлении, «Киевкинофильм» заявит, что ДКС оповещал «Культурный центр» об отсутствии прав на коммунальное имущество с даты окончания действия договора письмами 12 октября 2018 года, 25 января 2019 года и затем 17 апреля 2019 года.

Фото: Макс Требухов

10 апреля. Часть депутатов Киевсовета заявляют о непрозрачности конкурса и предлагают провести его через Прозорро. А пока – поставить конкурс на паузу.

15 апреля. В КГГА состоялся открытый конкурс на аренду кинотеатра «Киев». Бывший арендатор «Культурный центр «Кинотеатр Киев» заявку на участие в конкурсе не подавал.

Аукцион выигрывает компания «Синема-Центр», который принадлежит бизнесменам Борису Фуксману (бывший совладелец медиагруппы «1+1 Медиа» и совладелец отеля Hilton) и Александру Роднянскому (основатель телеканала «1+1»). Компании «Синема-Центр» принадлежит сеть кинотеатров «Синема-Сити», расположенных в торговых центрах Ocean Plaza (Киев), Fontansky Center (Одесса), «Подоляни» (Тернополь).

«Синема-Центр» предложили 2 млн 119 тысяч грн в месяц (без НДС).

Срок действия договора – 10 лет.

14 мая. ДКС и «Киевкинофильм» подписали с «Синема-Центр» договор об аренде «имущества территориальной общины Киева», то есть – здания кинотеатра «Киев».

«В течение 30 дней мы планируем увидеть презентацию дальнейшей работы кинотеатра от его нового арендатора «Сінема-Центр», – сказал Слончак.

25 мая – 2 июня. В кинотеатре «Киев» проходит кинофестиваль «Молодость».

Фото: Facebook / Molodist Kyiv International Film Festival

7 июня. Помещение кинотеатра по занимает «Муніципальна варта». Они блокируют вход в здание и требуют у сотрудников покинуть помещение. Муниципальная варта говорит, что пришли помогать ДКС и Киевкинофильму проводить инвентаризацию. В кинотеатре происходят стычки.

Администрация кинотеатра называет заход ДКС и «Киевкинофильма» с Муниципальной охраной «рейдерским захватом» и утверждает, что инвентаризацию проводили еще в декабре 2018 года, и по ее результатам все коммунальное имущество кинотеатра было списано в 1999 году, а все, что сейчас находится в кинотеатре – собственность «Культурного Центра».

Киевсовет, в свою очередь, заявляет об успешном предотвращении захвата здания представителями «Культурного центра «Кинотеатр Киев». Они утверждают, что уже дважды, в апреле и мае, безуспешно пытались обследовать здание кинотеатра и по факту препятствования составлены «соответствующие Акты».

Десятки протестующих перекрывают Большую Васильковскую в поддержку команды бывшего арендатора – «Культурного центра «Кинотеатра Киев» и против захвата здания.

13 июня. «Киевкинофильм» выпускает заявление, где сообщает, что здание кинотеатра «Киев» «не пригодно к эксплуатации».

22 июля. Культурный центр проигрывает суд городу, но подает на апелляцию.

17 сентября. Замдиректора ДКС Олег Шмуляр предложил уменьшить для «Синема-Центра» стоимость месячной аренды с 2,1 млн гривен до 569,2 тыс. гривен.

Шмуляр заявил, что после заключения договора об аренде и подписания акта приема-передачи здания, «Синема-Центр» заказало работы по техническому обследованию помещений и выяснило, что здание имеет ряд недостатков, без устранения которых его невозможно использовать по целевому назначению – организации кинопоказов.

23 сентября. Культурный центр вновь проигрывает суд городу.

9 ноября. Активисты движения за спасение кинотеатра «Киев» провели митинг под КГГА и потребовали от столичных властей разорвать договор с «Синема-Центром», запретить реконструкцию здания кинотеатра и провести расследование в отношении руководителей «Киевкинофильма», «Муниципальной охраны» и Департаментов культуры и коммунальной собственности.