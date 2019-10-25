В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, другой участник перестрелки взорвал себя гранатой
В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, другой участник перестрелки взорвал себя гранатой
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Оксана Маркарова: «Ціль щодо 40% зростання – тяжка, амбітна, але досяжна»
Оксана Маркарова: «Ціль щодо 40% зростання – тяжка, амбітна, але досяжна»
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
ГлавнаяПолитика

18 депутатов Киевсовета попросили Зеленского уволить Кличко

"Столицей руководят люди, которые не защищают интересы громады".

18 депутатов Киевсовета попросили Зеленского уволить Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

18 депутатов Киевского городского совета во главе с Сергеем Гусовским и Ильей Сагайдаком попросили президента Владимира Зеленского уволить главу Киевгорадминистрации Виталия Кличко и обеспечить проведение досрочных выборов в Киеве.

Об этом говорится в открытом письме, которое обнародовано Гусовским.

Депутаты пишут, что на уровне центральной власти после избрания Зеленского и новой Верховной Рады наблюдаются "первые позитивные сдвиги", а в это время Киев с Виталием Кличко продолжает жить "по другим правилам - мошенничества, кумовства, коррупции и злоупотребления властью".

"Столицей нашего государства все еще руководят люди, которые и дальше не защищают интересы громады, а используют бюджет для собственного обогащения. Результат такого «хозяйствования» - хаотичная застройка, транспортный коллапс, ужасная экология и устаревшая система ЖКХ", - сказано в обращении.

Письмо подписали в основном члены "Киевской команды": Сергей Гусовский, Юлия Лобан, Максим Борозенец, Юрий Вахель, Сергей Башлаков, Константин Богатов, Людмила Березницкая, Леонид Антоненко, Вадим Васильчук, Алексей Руденко, Анна Сандалова, Андрей Таранов, Сергей Харчук, Наталья Шульга. Также за увольнение Кличко высказались Илья Сагайдак, Дмитрий Стрижов, Вадим Ноздря и Вадим Онуфрийчук.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также