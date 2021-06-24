Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"

Євген Дейдей стверджує, що не знав, з якою метою група балканців заїхала в Україну.

Двоє столичних поліцейських можуть бути причетними до завезення в Україну трьох замовних убивць одного із лідерів балканського наркоклану Радоє Звіцера, замах на якого вчинили в Києві минулого року. Доставити балканців в Україну цих правоохоронців нібито попросив екснардеп, помічник голови поліції Києва Євген Дейдей, йдеться у розслідуванні "Слідство.інфо".

На початку травня 2020 в Україну нелегально в'їхали двоє сербів і один чорногорець. У Чернівецькій області вони сіли в сіру Toyota Highlander, де на них чекали двоє українців. Після цього пасажири пересіли в іншу машину, Toyota Sequoia, де також були двоє громадян України - поліцейські Ростислав Чорнобровий та Семен Гордієнко. Вони разом доїхали до Києва, але на під'їзді до столиці балканці вийшли з машини.

В Україні на балканців чекав ще один спільник – громадянин Чорногорії. У Києві четвірка почала готуватися до вбивства лідера наркоклану "Кавач" Звіцера.

Звіцер з 2019 року проживав у Києві разом з дружиною і дітьми. Щодня в один і той самий час він виходив з родиною на прогулянку ЖК "Новопечерські липки". Саме під час такої прогулянки 26 травня 2020 року на Звіцера вчинили напад. Кілери приїхали до ЖК на авто "Смарт" і відкрили стрілянину. У Звіцера влучили п'ять куль, але він вижив. Під час нападу від кілерів відстрілювалася дружина балканця Тамара. Пістолет, який жінка взяла на прогулянку, поки не знайшли. Тамара в справі проходить як потерпіла.

Після стрілянини кілери застрибнули в "Смарт" і втекли. Потім вони підпалили машину, але правоохоронцям вдалося знайти в салоні зброю – перероблений пістолет-кулемет Scorpion vz.61 та український пістолет "Форт-12РМ" з глушниками.

Вірогідним кілерам вдалося втекти з Києва. Після замаху їх забрав автомобіль Toyota Sequoia - той самий, на якому їх везли до української столиці з Чернівецької області.

"Протягом ночі вони їхали у напрямку Одеси, у супроводі вже знайомих двох київських поліцейських Ростсилава Чорнобрового та Семена Гордієнка. Майже під Одесою їх затримав спецпідрозділ поліції КОРД. Чотирьох балканців згодом арештували, але доля їхніх перевізників склалася інакше. Поліцейському Гордієнку вдалося одразу втекти, а Чернобрового після інциденту відпустили", - заявили журналісти.

Фото: Слідство.інфо Ростислав Чорнобровий

Чорнобровий у коментарі журналістами заявив, що не має до цієї історії жодного стосунку.

"Это фотографию перепутали! Вы че, шутите? Я в Киеве на работе, не уезжал никуда даже отсюда. Все звонят уже, блин, шо вы это, издеваетесь?" – заявив він.

Однак журналісти "Слідство. інфо" з посиланням на документи кримінальної справи стверджують, що і Чорнобровий, і Гордієнко під час допитів підтвердили, що перевозили іноземців.

"Коли вони прибули до визначеного місця, до них з автомобіля сірого кольору пересіли троє невідомих йому (Гордієнку — ред.) чоловіків, один з яких англійською мовою запитав в якій годині вони приїдуть до м. Києва. Під час поїздки вони між собою майже не спілкувались. Вказаних чоловіків вони висадили в лісосмузі на під’їзді до м. Києва", — йдеться в судовому документі.

Доставити групу ймовірних кілерів спочатку в Київ, а потім відвезти з Києва, їх нібито попросив давній знайомий — колишній народний депутат, а зараз помічник начальника київської поліції Євген Дейдей. За словами поліцейських, саме він надсилав їм координати, де забирати і де висаджувати балканців.

Журналісти припускають, що поліцейські познайомилися з Дейдеєм під час Антитерористичної операції, адже усі вони мали стосунок до батальйону "Київ-1".

Дейдей також давав свідчення в межах розслідування замаху. Він підтвердив, що звертався до поліцейських Чорнобрового та Гордієнка по допомогу з транспортуванням групи іноземців. За словами Дейдея, про цю послугу його попросив "друг з Польщі" на ім’я Мачей.

"Після того, як до мене із просьбою звернувся Мачей, який попросив допомогти його знайомим із Чернівецької області приїхати в Київ, я звернувся до своїх друзів, яких попросив допомогти у вирішенні цього питання. «…» Вже після того, як Гордієнко С. з Чернобровим Р. привезли знайомих Мачея до м. Києва, Семен зателефонував мені і повідомив, що вони мою просьбу виконали", — сказав Дейдей під час допиту.

Журналісти з’ясували, що чорна Toyota Sequoia, на якій перевозили кілерів, також пов’язана з Євгеном Дейдеєм, вона зареєстрована на його знайомого. Після інциденту з кілерами машину продали.

Євген Дейдей стверджує, що не знав, з якою метою група балканців заїхала в Україну. Однак, за інформацією журналістів, напередодні замаху на Радоє Звіцера колишній народний депутат отримав прохання від іншого знайомого перевірити, чи дійсно родина Звіцерів перебуває в Україні. Під час допиту Дейдей стверджував, що не виконав цього прохання.

Дейдей журналістам сказав, що йому немає про що говорити. Євген Дейдей і двоє інших поліцейських фігурують у справі як свідки та продовжують працювати правоохоронцями.

В Національній поліції України причетність їхніх працівників до замовного вбивства коментувати відмовилися — у відповіді на запит послалися на таємницю слідства.

За даними журналістів-розслідувачів сербського видання KRIK, Звіцера замовив ворогуючий наркоклан "Шкалярі".