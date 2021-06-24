Договір оренди як основна гарантія безпечного зйому квартири

Якщо ви плануєте зняти квартиру, то перед пошуком відповідного житла повинні обов'язково скласти чек-лист, за яким і будете орієнтуватися. На сервісі OLX ви зможете знайти безліч варіантів житлоплощі в Кам'янець-Подільському, яка здається в оренду. Саме тому важливо відразу окреслити коло інтересів, яке допоможе зробити правильний вибір. Але коли воно вже зроблене, залишається одна невелика, але важлива деталь — договір з орендодавцем.

Чим важливий договір оренди квартири?

Якщо вас цікавить оренда квартир Кам'янець Подільський може запропонувати безліч варіантів як подобової, так і довгострокової оренди. При цьому важливо забезпечити себе й орендодавця договором, який зведе до мінімуму виникнення конфліктних ситуацій. Склавши договір, ви зможете вказати:

термін оренди;

умови його розірвання;

стан меблів і техніки на момент в'їзду;

суму оплати та можливі умови її підвищення.

Також грамотно складений договір позбавить вас від схем, які спрямовані на обман орендаря. Однак важливо не тільки скласти документ про оренду, але зробити це правильно з детальним зазначенням безлічі пунктів і перевіркою достовірності документів.

Як перевірити договір оренди?

Щоб документ про оренду житла не був липовим папірцем, а мав реальну силу, варто дотримуватися наступного плану при його складанні:

дізнайтеся свої права — не полінуйтеся заглянути в законодавство або проконсультуватися у фахівця щодо прав орендаря;

перевірте документи — усного спілкування з власником буде замало, варто обов'язково подивитися оригінал його паспорта, а також права власності на квартиру;

пункти договору — вказуйте не тільки суму щомісячної оплати і термін дії договору, але також опис майна, права й обов'язки обох сторін і умови дострокового розірвання;

подивіться техпаспорт — звірте інформацію в техпаспорті з реальною житлоплощею.

Також ми порадимо не поспішати з авансом на попередньому етапі. Якщо ви не поспішаєте в'їхати в цю хвилину, перегляньте ще кілька оголошень, умови яких можуть виявитися набагато краще, а сама квартира — привабливіше.