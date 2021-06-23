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Азовське море: в мережі запустили нові веб-камери на маловідомих курортах Актуально

Завдяки вільному доступу до якісної відеотрансляції узбережжя стає більш відкритим і доступним для відпочиваючих.

Азовське море: в мережі запустили нові веб-камери на маловідомих курортах

Мережу онлайн веб-камер розгорнули на маловідомих азовських курортах - в Приморську і Урзуфі. Завдяки вільному доступу до якісної відеотрансляції узбережжя стає більш відкритим і доступним для відпочиваючих, пише Старий Азов.

Веб-камери на азовських рекреаціях вже давно не рідкість: десятки точок трансляції встановлені в Кирилівці, Бердянську та на Арабатській Стрілці, а також в інших відомих місцях на узбережжі. Але на тихих і спокійних курортах, які для багатьох є затребуваними в епоху пандемії, їх, дійсно, не вистачало. Завдяки незалежним медіа-проєктам «Урзуф.COM» і «Приморськ.UA», які активно займаються популяризацією однойменних курортів і висвітленням питань, пов'язаних з відпочинком на них, ситуація зрушила з мертвої точки. І тепер дані рекреації стали більш відкритими для всіх любителів відпочинку на Азовському морі.

Так, силами даних проєктів було запущено більше 10 веб-камер в Приморську і Урзуфі, які в режимі реального часу ведуть цілодобову трансляцію з видами на популярні місця відпочинку на курортах. В об'єктив веб-камер потрапляють найбільш відвідувані відпочиваючими пляжі і інші ділянки узбережжя.

На сьогоднішній день змонтовано і підтримується 3 камери в Урзуфі і близько 8 камер в Приморську. Всі вони працюють безперервно, у високій якості, а частина з них оснащена функцією передачі звуку, що дозволяє, наприклад, послухати шум прибою у вечірній час, коли на березі вже немає відпочиваючих.

Як відомо, веб-камери є кращим способом візуального знайомства з місцевістю. Вони дозволяють створити найбільш точне уявлення про курорт, особливості місцевих пляжів і узбережжя, рівень комфорту пляжних локацій, кількість відпочиваючих у той чи інший період курортного сезону, а також вважаються найефективнішим засобом для визначення погоди на курорті. Тому, на думку авторів проєкту, установка такого устаткування приверне увагу відпочиваючих з усієї України до Приморську і Урзуфу, які поки затребувані переважно тільки серед відпочиваючих всередині Запорізького і донецького регіонів і з найближчих областей.

Веб-камери в Приморську і Урзуфі доступні до перегляду за такими адресами:

https://primorsk.ua/webcam/primorsk/

https://urzuf.com/webcam/

Нагадаємо, що Приморськ - це курортне місто в Запорізькій області, а Урзуф - невелике Приазовське село в Донецькій області. Обидві рекреації орієнтовані насамперед на любителів спокійного пляжного відпочинку практично без розважальної інфраструктури. Головні їх переваги - тепле і неглибоке море, яке підходить також і для відпочинку з дітьми, просторі і чисті піщані пляжі і порівняно лояльні ціни на житло для відпочиваючих.

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