Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Голові наглядової ради "Нафтогазу" можуть висловити недовіру
Голові наглядової ради "Нафтогазу" можуть висловити недовіру
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Навчання Sea Breeze-2021 будуть наймасштабнішими за 20 років, - Хомчак

У маневрах візьмуть участь 24 одиниці кораблів і катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння і військової техніки.

​Навчання Sea Breeze-2021 будуть наймасштабнішими за 20 років, - Хомчак
Фото: UA:TV

Українсько-американські навчання "Сі Бриз-2021", які триватимуть з 28 червня по 10 липня, будуть наймасштабнішими за 20 років.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, передає "Укрінформ".

За його словами, з української сторони в маневрах візьмуть участь 24 одиниці кораблів і катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння і військової техніки. 

"Ці навчання будуть наймасштабнішими з 1997 року. Їх мета - підготовка штабів і підрозділів ВМС ЗСУ для виконання завдань за призначенням у відповідності до стандартів і процедур НАТО, а також - набуття досвіду спільних дій під час багатонаціональних операцій, в тому числі - в складі багатонаціональних сил міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки. 31 країна-учасниця візьме участь у навчаннях, під час яких в цілому будуть задіяні близько 30 кораблів, катерів і суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3 тис. особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки", - повідомив головнокомандувач.

Навання пройдуть в Одесі, Очакові, Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський, дельті річки Дунай та інших районах.

Головнокомандувач звернув увагу, що половину особового складу, який буде задіяний у маневрах, - українські військові.

Він нагадав, що вчення складаються з чотирьох фаз: прибуття сил і розгортання пунктів управління, фаза злагодження сил, активна фаза, підведення підсумків навчань і згортання сил.

Радниками і спостерігачами на "Сі Бриз-2 021" будуть близько 50 військовослужбовців з 17 країн світу.

Нагадаємо, Сі Бриз" – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

Навчання проводяться щорічно, їх проведення було скасовано (або не заплановано) тільки в 2003, 2006 і в 2009 роках. Цьогорічні навчання є 21-ми.

Напередодні Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі. В посольстві РФ заявили, що навчання Sea Breeze "заохочують мілітаристські настрої в Києві".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також