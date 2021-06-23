​Навчання Sea Breeze-2021 будуть наймасштабнішими за 20 років, - Хомчак

У маневрах візьмуть участь 24 одиниці кораблів і катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння і військової техніки.

Українсько-американські навчання "Сі Бриз-2021", які триватимуть з 28 червня по 10 липня, будуть наймасштабнішими за 20 років.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, передає "Укрінформ".

За його словами, з української сторони в маневрах візьмуть участь 24 одиниці кораблів і катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння і військової техніки.

"Ці навчання будуть наймасштабнішими з 1997 року. Їх мета - підготовка штабів і підрозділів ВМС ЗСУ для виконання завдань за призначенням у відповідності до стандартів і процедур НАТО, а також - набуття досвіду спільних дій під час багатонаціональних операцій, в тому числі - в складі багатонаціональних сил міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки. 31 країна-учасниця візьме участь у навчаннях, під час яких в цілому будуть задіяні близько 30 кораблів, катерів і суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3 тис. особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки", - повідомив головнокомандувач.

Навання пройдуть в Одесі, Очакові, Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський, дельті річки Дунай та інших районах.

Головнокомандувач звернув увагу, що половину особового складу, який буде задіяний у маневрах, - українські військові.

Він нагадав, що вчення складаються з чотирьох фаз: прибуття сил і розгортання пунктів управління, фаза злагодження сил, активна фаза, підведення підсумків навчань і згортання сил.

Радниками і спостерігачами на "Сі Бриз-2 021" будуть близько 50 військовослужбовців з 17 країн світу.

Нагадаємо, Сі Бриз" – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

Навчання проводяться щорічно, їх проведення було скасовано (або не заплановано) тільки в 2003, 2006 і в 2009 роках. Цьогорічні навчання є 21-ми.

Напередодні Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі. В посольстві РФ заявили, що навчання Sea Breeze "заохочують мілітаристські настрої в Києві".