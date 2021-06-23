Фото: facebook.com/pressjfo.news

Лише від початку 2021 року 22 іноземні делегації відвідали район проведення операції Об’єднаних сил. Кількість заходів військового співробітництва в ООС постійно зростає. Це руйнує неправдиву тезу російських пропагандистів про "втому від України" у світовій спільноті, інформує пресцентр ООС.

"Головною метою дипломатичних заходів в районі ООС є об’єктивне інформування союзників України щодо безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, особливостей дій російських окупаційних сил, а також інформування щодо дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

У пресцентрі уточнюють, що основна форма проведення цих заходів – візити до району ООС представників іноземних оборонних відомств та урядових делегацій, як правило, керівництва міністерств закордонних справ і послів держав-членів НАТО та країн-партнерів.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Військове співробітництво також є майданчиком демонстрації підтримки, яку отримує наша країна від держав-членів НАТО та країн-партнерів для ефективної протидії агресії російських окупаційних військ. Візити представників країн-партнерів до району проведення ООС є підтвердженням практичної співпраці та обміну досвідом, а також підтримки України в боротьбі зі агресією Російської Федерації, у захисті національного суверенітету та територіальної цілісності", - наголошують у штабі ООС.

Одним з важливих практичних результатів заходів військового співробітництва в районі проведення операції Об’єднаних сил є сприяння розвитку операційних спроможностей Збройних Сил України за рахунок вивчення потреб підрозділів на лінії зіткнення у озброєнні та обладнанні з подальшим корегуванням кількісно-якісних показників міжнародної технічної допомоги, зазначають там.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, депутат від партії Емануеля Макрона заявив, що просто моральної підтримки України у протистоянні російській агресії недостатньо. П'єр Персон після візиту на передову закликав пришвидшити вступ України до ЄС і НАТО.