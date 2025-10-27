У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Хорватії відвідав Мощун, Бучу та Ірпінь на Київщині

Делегація засвідчила підтримку українському народові.

Міністр оборони Хорватії відвідав Мощун, Бучу та Ірпінь на Київщині
Хорватська делегація на Київщині
Фото: Київська ОВА

Делегація на чолі з міністром оборони Республіки Хорватія Іваном Анушичем відвідала Мощун, Бучу та Ірпінь Київської області, засвідчивши підтримку українському народові.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Так, разом із начальником управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації Микитою Геращенком делегація побувала в Бучанському районі. 

Іноземні гості відвідали село Мощун - місце запеклих боїв за Київ. Біля меморіалу "Янголи Перемоги" вони вшанували пам’ять захисників, які віддали свої життя за свободу України.

Фото: Київська ОВА

У Бучі делегація побувала в Церкві Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих, а також біля меморіалу жертвам російського вторгнення.

В Ірпені делегація оглянула об’єкти Маршруту пам’яті Київщини - блокпост "Караван Гала", "цвинтар" знищених автомобілів і залишки Романівського мосту.

&quot;Цвинтар&quot; знищеної техніки
Фото: Київська ОВА
"Цвинтар" знищеної техніки
