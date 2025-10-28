Генсек ООН заявив про провал Паризької кліматичної угоди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш напередодні кліматичного саміту Cop30 у Бразилії оголосив про порушення принципового положення Паризької кліматичної угоди щодо обмеження глобального потепління.

Як пише The Guardian, Гутерреш констатував, що людство виявилося не здатним дотриматися норми щодо зростання температури планети не більше, ніж на 1,5 градуса Цельсія. Підрахунки свідчать, що викид парникових газів зменшився на 10%, в той час як потрібно було досягнути позначки у 60%.

За словами генсека ООН, це матиме "спустошливі наслідки" для населення Землі. Тепер завдання для країн світу - мінімізувати перевищення норми і якомога швидше усвідомити потребу у скороченні викидів вуглецю.

Гутерреш попередив, що першими постраждають від провалу кліматичної угоди регіони найбільшої загрози - Амазонка, Гренландія, західна Антарктика, коралові рифи.