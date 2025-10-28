Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Генсек ООН заявив про провал Паризької кліматичної угоди

Людство не змогло обмежити глобальне потепління 1,5 градусами Цельсія.

Генсек ООН заявив про провал Паризької кліматичної угоди
Антоніу Гутерреш
Фото: ЕРА/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш напередодні кліматичного саміту Cop30 у Бразилії оголосив про порушення принципового положення Паризької кліматичної угоди щодо обмеження глобального потепління.

Як пише The Guardian, Гутерреш констатував, що людство виявилося не здатним дотриматися норми щодо зростання температури планети не більше, ніж на 1,5 градуса Цельсія. Підрахунки свідчать, що викид парникових газів зменшився на 10%, в той час як потрібно було досягнути позначки у 60%. 

За словами генсека ООН, це матиме "спустошливі наслідки" для населення Землі. Тепер завдання для країн світу - мінімізувати перевищення норми і якомога швидше усвідомити потребу у скороченні викидів вуглецю. 

Гутерреш попередив, що першими постраждають від провалу кліматичної угоди регіони найбільшої загрози - Амазонка, Гренландія, західна Антарктика, коралові рифи. 
