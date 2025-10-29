Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
11 людей загинули в авіакатастрофі в Кенії

Літак летів до Національного заповідника Масаї-Мара.

Фото: EPA/UPG

В авіакатастрофі у Кенії загинули 11 людей, які летіли до Національного заповідника Масаї-Мара.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомила авіакомпанія Mombasa Air Safari, на борту було вісім угорських та два німецьких пасажири, також загинув кенійський пілот. Літак розбився в горбистій та лісистій місцевості приблизно за 40 кілометрів від злітно-посадкової смуги Діані.

Також авіакомпанія заявила, що пілот не виходив на зв'язок під час вильоту, а диспетчерська вежа аеропорту намагалася зв'язатися з ним протягом 30 хвилин, перш ніж літак було знайдено.

Літак спалахнув, залишивши на місці події обвуглені уламки, а свідки розповіли, що чули гучний вибух, і виявили невпізнанні людські останки, прибувши на місце події.

Слідчі органи з'ясовують причину катастрофи.
