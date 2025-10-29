Reuters: Пакистан пригрозив “знищити” режим талібів після провалу мирних переговорів

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф пригрозив “повністю знищити” правлячий режим талібів в Афганістані. Це стало найжорсткішою заявою Ісламабада після провалу переговорів про встановлення тривалого миру між двома країнами, пише Reuters.
Мирні переговори між Пакистаном та Афганістаном, які проходили в Стамбулі за посередництва Туреччини та Катару, завершилися безрезультатно.
Як повідомив міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарaр, сторони не змогли знайти "практичне рішення", що стало ударом по мирному процесу після нещодавніх кривавих зіткнень на кордоні.
За словами пакистанських чиновників, головною причиною провалу стала відмова талібів взяти на себе зобов’язання щодо обмеження діяльності пакистанських бойовиків, які, за даними Ісламабада, діють з території Афганістану.
"Пакистану не потрібно навіть частини свого арсеналу, щоб повністю знищити режим талібів і загнати їх назад у печери", — заявив міністр оборони Асіф у дописі в мережі X.
- Раніше у жовтні на афгано-пакистанському кордоні загинули десятки людей унаслідок найсерйозніших боїв з моменту повернення талібів до влади у 2021 році.
- 19 жовтня сторони погодили тимчасове перемир’я за посередництва Катару, але на подальших переговорах у Стамбулі не змогли дійти згоди.
- Пакистан звинуватив афганську сторону у "відхиленні від головної теми" та "грі у звинувачення".
- Водночас афганські представники заявили, що не контролюють пакистанських талібів, які останніми тижнями здійснили кілька нападів на пакистанські війська.