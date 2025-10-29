Reuters: Пакистан пригрозив “знищити” режим талібів після провалу мирних переговорів

Пакистан та Афганістан не змогли знайти "практичне рішення" під час мирних переговорів.

Пакистанські військові стоять на варті в порту Карачі після військової ескалації між Індією та Пакистаном, Карачі, Пакистан, 09

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф пригрозив “повністю знищити” правлячий режим талібів в Афганістані. Це стало найжорсткішою заявою Ісламабада після провалу переговорів про встановлення тривалого миру між двома країнами, пише Reuters.

Мирні переговори між Пакистаном та Афганістаном, які проходили в Стамбулі за посередництва Туреччини та Катару, завершилися безрезультатно.

Як повідомив міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарaр, сторони не змогли знайти "практичне рішення", що стало ударом по мирному процесу після нещодавніх кривавих зіткнень на кордоні.

За словами пакистанських чиновників, головною причиною провалу стала відмова талібів взяти на себе зобов’язання щодо обмеження діяльності пакистанських бойовиків, які, за даними Ісламабада, діють з території Афганістану.

"Пакистану не потрібно навіть частини свого арсеналу, щоб повністю знищити режим талібів і загнати їх назад у печери", — заявив міністр оборони Асіф у дописі в мережі X.