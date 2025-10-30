Цифрова міністерка Албанії матиме 83 цифрових асистентів, які братимуть участь у парламентських засіданнях

“Ці “діти” матимуть знання своєї “матері” щодо законодавства ЄС та всього іншого”, розповів прем'єр Еді Рама.

Електронна міністерка Албанії Діелла, створена повністю на основі штучного інтелекту, матиме 83 цифрових асистентів, які працюватимуть у парламенті.

Про це прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив на Глобальному форумі діалогу в Берліні, повідомляють Euronews.

Е-помічники парламенту братимуть участь у парламентських засіданнях, вестимуть записи про те, що відбувається, а потім даватимуть поради членам парламенту щодо того, як їм слід реагувати на конкретні законодавчі акти.

“Ці “діти” матимуть знання своєї “матері” щодо законодавства ЄС та всього іншого”, – сказав Рама.

“Ця “дитина” повідомить, про що йшла мова, коли депутата не було в залі, чи згадували його ім’я та коли потрібно “контратакувати” у відповідь на неправдиві згадки”, – додав він.

У січні Албанія почала використовувати цифрового помічника зі штучним інтелектом на ім'я Діелла (у перекладі з албанської означає сонце), щоб консультувати людей про те, як користуватися електронними державними послугами. До вересня Рама оголосив, що Діелла приєднається до його кабінету як перший цифровий міністр.

Згідно з мандатом Діелли, міністру штучного інтелекту доручено приймати всі рішення щодо державних тендерів. Прем’єр переконаний, що це зробить їх “на 100% вільними від корупції”.

Діелла також “виступила” на саміті в Берліні, висловивши сподівання, що світ зможе зрозуміти – “штучний інтелект, вкорінений у демократичні цінності та культурну ідентичність, може зміцнити, а не послабити людське лідерство”. За її “словами”, е-міністерка та її помічники не замінять державних службовців, але “підсилюватимуть їхню здатність служити”, допомагаючи приймати рішення на основі даних та виконувати рутинні завдання.