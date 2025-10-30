Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Цифрова міністерка Албанії матиме 83 цифрових асистентів, які братимуть участь у парламентських засіданнях
Цифрова міністерка Албанії матиме 83 цифрових асистентів, які братимуть участь у парламентських засіданнях

“Ці “діти” матимуть знання своєї “матері” щодо законодавства ЄС та всього іншого”, розповів прем'єр Еді Рама.


Скріншот Діелли, цифрової міністерки албанського уряду
Фото: EPA/UPG

Електронна міністерка Албанії Діелла, створена повністю на основі штучного інтелекту, матиме 83 цифрових асистентів, які працюватимуть у парламенті.

Про це прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив на Глобальному форумі діалогу в Берліні, повідомляють Euronews.

Е-помічники парламенту братимуть участь у парламентських засіданнях, вестимуть записи про те, що відбувається, а потім даватимуть поради членам парламенту щодо того, як їм слід реагувати на конкретні законодавчі акти.

“Ці “діти” матимуть знання своєї “матері” щодо законодавства ЄС та всього іншого”, – сказав Рама.

“Ця “дитина” повідомить, про що йшла мова, коли депутата не було в залі, чи згадували його ім’я та коли потрібно “контратакувати” у відповідь на неправдиві згадки”, – додав він.

У січні Албанія почала використовувати цифрового помічника зі штучним інтелектом на ім'я Діелла (у перекладі з албанської означає сонце), щоб консультувати людей про те, як користуватися електронними державними послугами. До вересня Рама оголосив, що Діелла приєднається до його кабінету як перший цифровий міністр.

Згідно з мандатом Діелли, міністру штучного інтелекту доручено приймати всі рішення щодо державних тендерів. Прем’єр переконаний, що це зробить їх “на 100% вільними від корупції”.

Діелла також “виступила” на саміті в Берліні, висловивши сподівання, що світ зможе зрозуміти – “штучний інтелект, вкорінений у демократичні цінності та культурну ідентичність, може зміцнити, а не послабити людське лідерство”. За її “словами”, е-міністерка та її помічники не замінять державних службовців, але “підсилюватимуть їхню здатність служити”, допомагаючи приймати рішення на основі даних та виконувати рутинні завдання.
