Трамп заборонив штатам застосовувати власні правила щодо штучного інтелекту

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, спрямований на заборону штатам застосовувати власні правила щодо штучного інтелекту, повідомляє BBC.

“Ми хочемо мати одне центральне джерело схвалення”, – заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті в четвер.

Нововведення надасть адміністрації Трампа інструменти для протидії “найобтяжливішим” правилам штатів, заявив радник Білого дому з питань ШІ Девід Сакс. Водночас федеральний уряд не заперечує проти регулювання штучного інтелекту у сферах, пов’язаних із безпекою дітей.

Цей крок знаменує собою перемогу для технологічних гігантів, які закликали до ухвалення загальнонаціонального законодавства про ШІ, оскільки це може мати значний вплив на мету Америки – бути лідером у цій галузі, що швидко розвивається.

Керівники компаній, що працюють зі штучним інтелектом, стверджують, що правила на рівні штатів можуть уповільнити інновації та перешкодити США у перегонах проти Китаю за домінування в галузі, у яку компанії інвестують мільярди доларів.

Але рішення Трампа зустріло опір. Штат Каліфорнія, де розташовано багато найбільших світових технологічних компаній, вже має власні правила щодо штучного інтелекту.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який є активним критиком Трампа, опублікував різку заяву у відповідь на виконавчий указ, звинувативши президента в корупції. Раніше цього року Ньюсом підписав законопроєкт, який вимагає від найбільших розробників штучного інтелекту викласти плани щодо обмеження ризиків, пов'язаних з їхніми моделями ШІ.

Колорадо та Нью-Йорк також ухвалили закони, що регулюють розвиток технології.

Інші критики виконавчого указу Трампа стверджують, що закони штатів необхідні через відсутність суттєвих бар'єрів на федеральному рівні.