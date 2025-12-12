У США тисячам людей наказано евакуюватися через повінь у штаті Вашингтон

На північному заході Сполучених Штатів за останні кілька днів спостерігалися зливові дощі через погодне явище, відоме як “атмосферна ріка”.

Десяткам тисяч людей у американському штаті Вашингтон наказали евакуюватися через стрімку повінь, яка затопила сільськогосподарські угіддя.

Про це повідомляє DW.

Щонайменше 78 000 людей у сільськогосподарському регіоні штату отримали наказ залишити зону можливого затоплення через день після того, як штат оголосив надзвичайний стан.

У четвер увечері понад 12 000 будинків залишилися без електроенергії.

На північному заході Сполучених Штатів за останні кілька днів спостерігалися зливові дощі через погодне явище, відоме як “атмосферна ріка”, коли потік надзвичайно вологого повітря приносить інтенсивні опади протягом кількох днів.

Губернатор штату Вашингтон Боб Фергюсон попереджає про “потенційно історичні” повені. За його словами, понад 30 основних автомагістралей було закрито через затори.

На місцевому вебсайті округу попереджали про можливі зсуви, затоплення доріг та розбиті береги річок.

Тим часом розгорнули сили Національної гвардії, а гелікоптери та човни використовують для евакуації людей.