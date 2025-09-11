​Кримські цілі
​Кримські цілі
В Албанії призначили AI-бота міністром для боротьби з корупцією

Віртуальна «Діелла» керуватиме державними тендерами без ризику хабарів.

прапор Албанії
Фото: Epochtimes

Уряд Албанії вперше ввів до складу кабінету міністрів штучний інтелект. Новим «міністром» із питань державних закупівель стала віртуальна помічниця «Діелла», яка, за словами прем’єр-міністра Еді Рами, «не піддається хабарям, загрозам і спробам впливу», пише Reuters.

«Діелла — перший член кабінету, який існує не фізично, а створений штучним інтелектом. Вона допоможе зробити Албанію країною, де державні тендери повністю вільні від корупції», — заявив Рама під час представлення нового уряду.

Контракти на держзакупівлі роками були джерелом корупційних скандалів у країні. Албанія, яку експерти називають одним із центрів відмивання грошей на Балканах, прагне приєднатися до ЄС до 2030 року.

Наразі уряд не пояснив, який саме людський нагляд передбачено за роботою AI-бота, і чи існують ризики маніпуляцій. «Діелла» вже працювала цього року на платформі e-Albania як віртуальний асистент у традиційному національному вбранні, допомагаючи громадянам отримувати державні документи онлайн.

  • Раніше повідомлялося, що Албанія розглядає можливість створення міністерства під управлінням штучного інтелекту.
