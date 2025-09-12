Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Мінфін США закликав G7 і ЄС запровадити мита проти Китаю та Індії через купівлю російської нафти

Американська сторона навіть скликала для цього термінову нараду міністрів фінансів G7.

Мінфін США закликав G7 і ЄС запровадити мита проти Китаю та Індії через купівлю російської нафти
Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів США 12 вересня закликало країни «Групи семи» та Євросоюзу ввести «суттєві тарифи» на товари з Китаю та Індії, аби зупинити їхні закупівлі російської нафти, пише Reuters.

Для обговорення цього питання відомство скликало термінову нараду міністрів фінансів G7.

«Китайські та індійські закупівлі російської нафти фінансують воєнну машину Путіна і продовжують безглузді вбивства українців», — заявив речник Мінфіну США.

За його словами, Вашингтон уже попередив європейських партнерів, що якщо вони «серйозно налаштовані зупинити війну», то мають приєднатися до тарифної політики. У США наголосили, що мита скасують одразу після завершення війни.

Дональд Трамп уже підняв митні збори на індійські товари ще на 25%, довівши загальний рівень до 50%, аби змусити Делі відмовитися від закупівель дешевої російської нафти. Це різко ускладнило торговельні переговори між двома країнами.

Водночас проти китайських товарів Білий дім наразі не вводить нових обмежень, зважаючи на крихке торговельне перемир’я з Пекіном. У п’ятницю міністр фінансів США Скотт Бессент вирушив до Мадрида на зустріч із віцепрем’єром КНР Хе Ліфеном, де планують обговорити торговельні відносини, вимогу щодо TikTok та питання боротьби з відмиванням коштів.

У Мінфіні США також підкреслили, що партнери з G7 мають активніше долучатися до тиску на Росію: «Адміністрація миру та процвітання президента Трампа готова, і наші партнери з G7 мають зробити крок разом із нами».

  • Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Індію використати свій вплив на Росію та спонукати Кремль повернутися до мирних переговорів щодо війни в Україні.
  • Тим часом Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна «швидко вичерпується». 
