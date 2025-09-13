«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ЗМІ: ЄС готує нові жорсткі правила видачі віз для росіян

Не всі країни блоку однаково регулюють візове питання.

ЗМІ: ЄС готує нові жорсткі правила видачі віз для росіян
віза, фото ілюстративне
Фото: colombogazette.com

Єврокомісія готує нові рекомендації для країн ЄС щодо посилення візових правил для громадян Росії. Документ планують оприлюднити до кінця року, пише Politico з посиланням на джерела у Брюсселі.

За словами співрозмовника видання, ідеться про жорсткіші критерії для видачі віз не лише росіянам, а й громадянам інших «ворожих країн». Хоча Комісія не може ухвалювати обов’язкових рішень у сфері віз, нова стратегія має запропонувати країнам блоку більш уніфікований підхід.

«Ми роками закликали Брюссель до чітких правил. Це рішення давно на часі», — зазначив один із європейських дипломатів із країни, що межує з РФ.

У вересні 2022 року ЄС скасував угоду про спрощене візове оформлення для громадян Росії, зробивши процедуру дорожчою та складнішою. Проте політика в різних країнах блоку залишається нерівномірною: Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія та Литва максимально обмежили видачу віз росіянам, тоді як Франція, Іспанія, Італія та Угорщина продовжують надавати їх більш ліберально.

За інформацією Єврокомісії, у 2024 році росіяни отримали понад пів мільйона шенгенських віз — більше, ніж у 2023-му, але значно менше, ніж до початку повномасштабної війни, коли у 2019 році видали понад 4 мільйони.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже підкреслила необхідність «забезпечити єдиний і послідовний підхід у межах ЄС» до видачі віз росіянам.

Окремо тривають дискусії про можливість заборони російським дипломатам виїжджати за межі країни перебування. З такою ініціативою виступав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, наголошуючи, що Москва використовує дипломатичні поїздки для диверсійної діяльності.
