Новий прем'єр Франції Лекорню відмовився скасовувати державні свята

Новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню відмовився від непопулярної пропозиції свого попередника відмінити два державні свята, пише Bloomberg.

Він водночас попередив, що уряду доведеться знайти інші способи скорочення дефіциту бюджету.

Лекорню, призначений президентом Еммануелем Макроном у середу, замінив на посаді Франсуа Байру, якого позбувся посади, програши вотум довіри в парламенті.

Новий очільник уряду стикається з непростим завданням переконати роздроблену нижню палату відновити державні фінанси.

Байру запропонував скорочення витрат на 44 мільярди євро та підвищення податків, що скоротило б дефіцит Франції у 2026 році до 4,6% від економічного обсягу виробництва з очікуваних 5,4% цього року. У рамках цього плану він запропонував відмінити два державні свята, щоб підвищити конкурентоспроможність другої за величиною економіки Європи.

Лекорню сказав, що країна повинна продовжувати скорочувати свій державний дефіцит.

Новий прем'єр-міністр заявив, що проконсультується з представниками профспілок. Він закликав до переговорів у парламенті із законодавцями опозиційних партій, таких як соціалісти, комуністи та “зелені”.

Поки що законодавці не виявили великої готовності до компромісу. Багато хто закликає до повторення дострокових виборів до законодавчих органів 2024 року, які розділили парламент на три протилежні блоки, які не можуть домовитися щодо фінансових законопроєктів. Деякі, включно з ультраправами і ультралівими, закликають Макрона піти у відставку до закінчення його терміну повноважень у 2027 році. Це президент категорично виключив.

Щоб розблокувати ситуацію, тимчасовий міністр фінансів Ерік Ломбард заявив, що план Байру на 44 мільярди євро має бути урізаний. Як саме ‒ вирішить новий прем’єр. На його думку, найбагатші повинні зробити більший внесок у скорочення дефіциту бюджету, ніж решта населення, ‒ серед іншого, через податки на заощадження. Водночас їх не мають обкладати новими податками на бізнес-капітал.