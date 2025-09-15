Концерн Rheinmetall розширить свою діяльність у сфері військового суднобудування

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСвіт

Концерн Rheinmetall розширить свою діяльність у сфері військового суднобудування

Компанія купує військовий підрозділ старовинної бременської верфі та всі її дочірні підприємства. 

Концерн Rheinmetall розширить свою діяльність у сфері військового суднобудування
Армін Паппергер
Фото: EPA/UPG

Німецький технологічний концерн Rheinmetall домовився із Lürssen Group про придбання компанії Naval Vessels Lürssen (NVL) та її дочірніх підприємств. Завершення угоди очікується на початок 2026 року, після схвалення антимонопольних органів.

Як повідомили у пресслужбі компанії, сторони планують офіційно укласти угоду найближчим часом. Сума угоди не розголошується.

Завдяки цьому придбанню концерн вперше виходить у сферу військового суднобудування та зміцнює свої позиції як одного з провідних постачальників оборонних технологій у Німеччині та Європі.

Керівник Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що компанія стане потужним гравцем "на суходолі, воді, у повітрі та космосі" і пропонуватиме комплексні морські системні рішення – від корабельних платформ до ракетних систем, артилерії, сенсорів та електроніки.

"Новопогоджене придбання є вирішальним кроком у консолідації оборонної промисловості Німеччини та Європи. У поєднанні з експертизою Rheinmetall ми створюємо потужний німецький центр з виробництва сучасних військових кораблів. Сумарний потенціал Rheinmetall і NVL забезпечить взаємне зростання та зміцнить позиції концерну в морському секторі. Одночасно ми робимо суттєвий внесок у підвищення обороноздатності Німеччини та союзників по НАТО", – зазначив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер. 

Угода дозволить Rheinmetall використати інфраструктуру та досвід NVL, а також створити синергії з виробництвом військової техніки на півночі Німеччини.

  • NVL – приватна суднобудівна група з чотирма верфями на півночі Німеччини міжнародними представництвами. Вона має близько 2 100 співробітників у світі, у 2024 році отримала близько €1 млрд прибутку та вважається піонером у дослідженнях і розробках автономних надводних систем. 
  • За 150 років NVL побудувала близько 1 000 кораблів, які поставила понад п’ятдесяти військово-морським силам та береговим охоронам. Компанія є усталеним гравцем у сфері військового суднобудування, технічного обслуговування та ремонту кораблів. Раніше відома як Lürssen Defence, NVL у 2021 році була відокремлена від яхтового бізнесу і продовжила діяльність як незалежна компанія.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies