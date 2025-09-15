Концерн Rheinmetall розширить свою діяльність у сфері військового суднобудування

Німецький технологічний концерн Rheinmetall домовився із Lürssen Group про придбання компанії Naval Vessels Lürssen (NVL) та її дочірніх підприємств. Завершення угоди очікується на початок 2026 року, після схвалення антимонопольних органів.

Як повідомили у пресслужбі компанії, сторони планують офіційно укласти угоду найближчим часом. Сума угоди не розголошується.

Завдяки цьому придбанню концерн вперше виходить у сферу військового суднобудування та зміцнює свої позиції як одного з провідних постачальників оборонних технологій у Німеччині та Європі.

Керівник Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що компанія стане потужним гравцем "на суходолі, воді, у повітрі та космосі" і пропонуватиме комплексні морські системні рішення – від корабельних платформ до ракетних систем, артилерії, сенсорів та електроніки.

"Новопогоджене придбання є вирішальним кроком у консолідації оборонної промисловості Німеччини та Європи. У поєднанні з експертизою Rheinmetall ми створюємо потужний німецький центр з виробництва сучасних військових кораблів. Сумарний потенціал Rheinmetall і NVL забезпечить взаємне зростання та зміцнить позиції концерну в морському секторі. Одночасно ми робимо суттєвий внесок у підвищення обороноздатності Німеччини та союзників по НАТО", – зазначив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Угода дозволить Rheinmetall використати інфраструктуру та досвід NVL, а також створити синергії з виробництвом військової техніки на півночі Німеччини.