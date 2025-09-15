Концерн Rheinmetall розширить свою діяльність у сфері військового суднобудування

Німецький технологічний концерн Rheinmetall домовився із Lürssen Group про придбання компанії Naval Vessels Lürssen (NVL) та її дочірніх підприємств. Завершення угоди очікується на початок 2026 року, після схвалення антимонопольних органів.
Як повідомили у пресслужбі компанії, сторони планують офіційно укласти угоду найближчим часом. Сума угоди не розголошується.
Завдяки цьому придбанню концерн вперше виходить у сферу військового суднобудування та зміцнює свої позиції як одного з провідних постачальників оборонних технологій у Німеччині та Європі.
Керівник Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що компанія стане потужним гравцем "на суходолі, воді, у повітрі та космосі" і пропонуватиме комплексні морські системні рішення – від корабельних платформ до ракетних систем, артилерії, сенсорів та електроніки.
"Новопогоджене придбання є вирішальним кроком у консолідації оборонної промисловості Німеччини та Європи. У поєднанні з експертизою Rheinmetall ми створюємо потужний німецький центр з виробництва сучасних військових кораблів. Сумарний потенціал Rheinmetall і NVL забезпечить взаємне зростання та зміцнить позиції концерну в морському секторі. Одночасно ми робимо суттєвий внесок у підвищення обороноздатності Німеччини та союзників по НАТО", – зазначив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.
Угода дозволить Rheinmetall використати інфраструктуру та досвід NVL, а також створити синергії з виробництвом військової техніки на півночі Німеччини.
- NVL – приватна суднобудівна група з чотирма верфями на півночі Німеччини міжнародними представництвами. Вона має близько 2 100 співробітників у світі, у 2024 році отримала близько €1 млрд прибутку та вважається піонером у дослідженнях і розробках автономних надводних систем.
- За 150 років NVL побудувала близько 1 000 кораблів, які поставила понад п’ятдесяти військово-морським силам та береговим охоронам. Компанія є усталеним гравцем у сфері військового суднобудування, технічного обслуговування та ремонту кораблів. Раніше відома як Lürssen Defence, NVL у 2021 році була відокремлена від яхтового бізнесу і продовжила діяльність як незалежна компанія.