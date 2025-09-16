Зеленський вважає, що Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися його

Український президент розраховує на те, що лідер США допоможе Україні ППО і застосує нові санкції проти агресора.

Президент Володимир Зеленський закликав американського колегу Дональда Трампа вжити "сильних особистих кроків", аби зупинити Владіміра Путіна. У розмові зі Sky News він сказав, що вірить у спроможність Сполучених Штатів ухвалити достатньо сильне рішення.

Він мав на увазі санкції та збройну допомогу Україні. Особливо – системами протиповітряної оборони.

"Я впевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб нашкодити російській економіці, плюс Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися його", – сказав він.

Зеленський нагадав, що ЄС уже представив 18-ий санкційний пакет, тож тепер черга Сполучених Штатів.

Президент також прокоментував нещодавню зустріч Трампа із Владіміром Путіним на Алясці. Він вважає, що якби він теж був на цій зустрічі, то міг би бути якийсь результат.