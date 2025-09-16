Зеленський вважає, що Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися його

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСвіт

Зеленський вважає, що Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися його

Український президент розраховує на те, що лідер США допоможе Україні ППО і застосує нові санкції проти агресора. 

Зеленський вважає, що Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися його
Фото: EPA

Президент Володимир Зеленський закликав американського колегу Дональда Трампа вжити "сильних особистих кроків", аби зупинити Владіміра Путіна. У розмові зі Sky News він сказав, що вірить у спроможність Сполучених Штатів ухвалити достатньо сильне рішення.

Він мав на увазі санкції та збройну допомогу Україні. Особливо – системами протиповітряної оборони.

"Я впевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб нашкодити російській економіці, плюс Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися його", – сказав він. 

Зеленський нагадав, що ЄС уже представив 18-ий санкційний пакет, тож тепер черга Сполучених Штатів. 

Президент також прокоментував нещодавню зустріч Трампа із Владіміром Путіним на Алясці. Він вважає, що якби він теж був на цій зустрічі, то міг би бути якийсь результат. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies