Франція пропонує обмежити частку британських компонентів у фонді оборони ЄС Safe

Незабаром розпочнуться переговори щодо вступу Великої Британії до програми Security Action for Europe (Safe), яка, як сподівається Лондон, забезпечить більшу роль його оборонним компаніям. Однак Франція запропонувала обмежити використання вироблених у Британії військових компонентів у фонді оборони ЄС, що може ускладнити переговори про приєднання Лондона до цієї схеми.

Про це пише The Guardian.

Чотири дипломатичні джерела повідомили видання, що французькі посадовці запропонували 50% стелю на вартість британських компонентів у проєктах, які фінансуються через фонд Safe.

Схема кредитів на €150 млрд є частиною ширшої стратегії ЄС щодо збільшення оборонних витрат на €800 млрд і переозброєння континенту. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок назвала цей фонд прикладом терміновості дій, адже кредити державам-членам виділили менш ніж за пів року після ухвалення ідеї.

Можливості для ширшої участі Британії відкрилися у травні, коли британський прем'єр-міністр Кір Стармер і фон дер Ляєн підписали угоду про партнерство у сфері безпеки й оборони. Без цього пакту Велика Британія не могла б постачати понад 35% вартості компонентів у будь-якому проєкті, профінансованому через Safe.

Втім, Лондону ще потрібно узгодити технічну угоду, щоб забезпечити більшу роль своїм оборонним компаніям, і ЄС може накласти обмеження на участь Британії. Також уряд Сполученого Королівства має домовитися про розмір внеску за приєднання до схеми.

Пропозиція обмеження британських постачань пролунала під час внутрішніх обговорень, коли країни-члени ЄС готували мандат для Єврокомісії перед переговорами з урядом Стармера. Угода вимагатиме одностайності серед держав-членів. Більшість країн виступає проти обмежень, вважаючи, що потрібна гнучкість у закупівлях для оборони. Один із дипломатів ЄС назвав пропозицію 50% ліміту "класичною французькою одержимістю".

Франція давно просуває ідею автономної європейської оборонної промисловості, незалежної від США, і вважає, що після Brexit Британія не повинна отримувати вигоду від єдиного ринку ЄС.

Велика Британія не планує претендувати на кредити, які доступні лише для держав-членів ЄС, але прагне, щоб її оборонні компанії отримали вигоду від масштабних витрат. Формальна угода про вступ до Safe полегшить участь британських фірм у ланцюгах постачання оборонного обладнання – від дронів, боєприпасів і стрілецької зброї до артилерійських систем з високоточними ударами.

Лондон також має домовитися про внесок до схеми, що покриватиме адміністративні витрати. Старші дипломати ЄС у середу обговорять вступ Британії до Safe, а також паралельну угоду з Канадою, яка нещодавно підписала оборонний і безпековий пакт із блоком.

Минулого тижня Єврокомісія оголосила, що 19 країн ЄС скористаються кредитами Safe. Польща отримає найбільший кредит – €43,7 млрд, майже третину від загального обсягу. Франція та Угорщина позичать по €16,2 млрд, Румунія – €16,7 млрд, а Італія – €14,9 млрд. Ці кредити з підтримкою ЄС знижують вартість запозичень для держав-членів і можуть бути витрачені на постачання для національних армій чи допомогу Україні.