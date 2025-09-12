Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Сікорський: Польща планує розширити військову співпрацю з Україною

Польща стане найбільшим бенефіціаром SAFE — 47 мільярдів євро, частина яких піде на спільні оборонні проєкти.

Сікорський: Польща планує розширити військову співпрацю з Україною
Очільник польського МЗС Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Польща планує розширити військову співпрацю з Україною та стати найбільшим бенефіціаром європейського інструменту SAFE.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва, пише Суспільне.

"НАТО показало свою військову спроможність нейтралізувати російські дрони [які порушили повітряний простір Польщі]. Путін не досяг своїх цілей, а натомість об’єднав НАТО, Європу і турецьку націю", — заявив Сікорський.

Він наголосив, що посилення атак РФ після саміту Трампа з Путіним на Алясці свідчить про небажання Москви до припинення вогню.

"Ми не відмовляємося від наших союзників і залишаємося непохитними у підтримці України", — заявив глава МЗС Польщі.

Польща розширює військову співпрацю з Україною через двостороннє фінансування та інструмент Євросоюзу SAFE і стане найбільшим бенефіціаром — 47 мільярдів євро, частина яких піде на спільні оборонні проєкти.
