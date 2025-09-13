У британському уряді відкинули варіант повернення до Євросоюзу

Сполучене Королівство не розглядає варіант повернення статусу країни-члена Європейського Союзу. Таку заяву зробив міністр Нік Томас-Сімондс, який в уряді Кіра Стармера відповідає за відносини з ЄС.

Як пише The Guardian, ідея відмови від Брекзиту з'явилася на тлі відчутного потеплішання у риториці між Лондоном та Брюсселем. Уряд лейбористів зміг домовитися з ЄС про вирішення суперечливих питань щодо квот на риболовлю та вуглецевих викидів, а також розглядає можливість угод про мобільність молодих людей та торгівлю сільськогосподарською продукцією.

Попри це, Томас-Сімондс стверджує, що за його життя повторного вступу Британії до ЄС не станеться. Лейбористи також обіцяють дотримуватися своєї виборчої програми, яка гарантує відмову від повернення Сполученого Королівства до митного союзу та єдиного ринку - хоча експерти говорять, що це б пішло на користь економіці країни.