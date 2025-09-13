Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
У британському уряді відкинули варіант повернення до Євросоюзу

"Антибрекзиту" найближчим часом очікувати не варто.

У британському уряді відкинули варіант повернення до Євросоюзу
Фото: EPA/UPG

Сполучене Королівство не розглядає варіант повернення статусу країни-члена Європейського Союзу. Таку заяву зробив міністр Нік Томас-Сімондс, який в уряді Кіра Стармера відповідає за відносини з ЄС.

Як пише The Guardian, ідея відмови від Брекзиту з'явилася на тлі відчутного потеплішання у риториці між Лондоном та Брюсселем. Уряд лейбористів зміг домовитися з ЄС про вирішення суперечливих питань щодо квот на риболовлю та вуглецевих викидів, а також розглядає можливість угод про мобільність молодих людей та торгівлю сільськогосподарською продукцією. 

Попри це, Томас-Сімондс стверджує, що за його життя повторного вступу Британії до ЄС не станеться. Лейбористи також обіцяють дотримуватися своєї виборчої програми, яка гарантує відмову від повернення Сполученого Королівства до митного союзу та єдиного ринку - хоча експерти говорять, що це б пішло на користь економіці країни. 
