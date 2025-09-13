Кім Чен Ин заявив про нову ядерну політику КНДР

Нова політика спрямована на одночасний розвиток ядерних сил і звичайних збройних сил.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заяви, що КНДР представить нову політику, спрямовану на одночасний розвиток ядерних сил і звичайних збройних сил.

Про це пише державне агентство КНДР KCNA

Кім Чен Ин інспектував науково-дослідні центри зі створення зброї, де заявив, що 9-й з’їзд партії висуне політику одночасного посилення ядерних і звичайних сил у сфері національної оборони.